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В чате с «Алисой AI» появились Крош и Нюша из «Смешариков»

В нейросети «Алиса AI» появились новые ИИ-персонажи — Крош и Нюша из вселенной «Смешариков». Теперь пользователи могут общаться с героями мультфильма в чатах: задавать вопросы, обсуждать повседневные темы, придумывать новые истории или просто переписываться с ИИ-персонажами в их привычной манере. Появление героев «Смешариков» в «Алисе AI» — результат сотрудничества «Яндекса» и создателей анимационной вселенной. Крош и Нюша стали первыми российскими анимационными героями, которые получили возможность вести диалог с пользователями в формате ИИ-персонажей в «Алисе AI». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Аватары Кроша и Нюши созданы на основе промптов-инструкций, которые задают ИИ-персонажу характер, стиль общения и особенности поведения. Благодаря этому ИИ-персонажи сохраняют узнаваемые черты оригинальных героев: Крош остаётся энергичным, любознательным и открытым к новым идеям, а Нюша — мечтательной, эмоциональной и внимательной к собеседнику. ИИ-персонажи отвечают в соответствии со своими оригинальными образами и поддерживают связный диалог.

Крош и Нюша стали частью коллекции ИИ-персонажей «Алисы AI», где уже доступны десятки виртуальных собеседников с разными характерами и сценариями общения. ИИ-персонажи — это виртуальные собеседники с заданным характером и стилем общения. Пользователь может выбрать персонажа из каталога или создать собственного: задать ему имя и описать, как он должен вести себя в диалоге. ИИ-персонажи могут поддерживать длительные разговоры, учитывать контекст беседы и помогать обсуждать разные темы — от творчества и саморазвития до повседневных ситуаций.

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