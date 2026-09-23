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«Траектория Технологий» создала современный конференц-зал в новой штаб-квартире «Стройтранснефтегаз» в Новосибирске

Системный интегратор «Траектория Технологий» завершил проект по созданию современной мультимедийной инфраструктуры конференц-зала АО «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) новой штаб-квартиры компании в Новосибирске. Решение обеспечивает проведение совещаний, переговоров и видеоконференций с участием удаленных подразделений, строительных площадок и внешних контрагентов. Об этом CNews сообщили представители «Траектории Технологий».

Созданная современная технологическая инфраструктура способна поддерживать ежедневное взаимодействие руководства компании с территориально распределенными командами. Новый конференц-зал стал одним из ключевых пространств для проведения совещаний, переговоров и мероприятий с участием сотрудников и внешних контрагентов.

В основе решения – оборудование ведущих мировых производителей. Система позволяет проводить как локальные совещания с проводной и беспроводной демонстрацией контента на ТВ-панелях и подзвучивания помещения, так и сеансы ВКС с удаленными площадками, в частности строительными городками, головной организацией и другими контрагентами. Конференц-система рассчитана на 21 участника, что позволяет проводить полноценные рабочие совещания с несколькими выступающими и организовывать коллективное обсуждение вопросов.

Рабочее место оператора организовано в отдельном помещении и представляет собой полноценный центр управления мероприятием. Оператор получает доступ ко всем ключевым функциям комплекса: может в режиме реального времени контролировать происходящее в зале, управлять аудио- и видеосистемами, а также при необходимости подключаться к мероприятию в качестве его участника. При этом предусмотрен полностью автоматизированный сценарий работы, позволяющий проводить мероприятия без постоянного присутствия оператора.

Отдельной задачей проекта стала интеграция нового оборудования с уже существующими решениями аудио- и видеоконференцсвязи заказчика, которая позволила использовать всю инфраструктуру зала в программных и веб-клиентах, на различных платформах видеоконференцсвязи. Такой подход сохраняет существующие инвестиции и расширяет функциональность конференц-зала.

«При оснащении конференц-зала было важно не только учесть современные тенденции и достижения мультимедийных систем, но и сделать управление нативным для максимального удобства руководства компании и всех участников, а, следовательно, достижения максимальной эффективности проводимых мероприятий», – сказал Борис Алмазов, начальник управления поддержки пользователей департамента информационных технологий АО «СТНГ».

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В рамках проекта «Траектория Технологий» выполнила полный комплекс работ: поставку оборудования, монтаж, интеграцию с существующими системами, модернизацию и пусконаладку комплекса мультимедийных систем конференц-зала. По результатам приемо-сдаточных испытаний конференц-зал введен в промышленную эксплуатацию.

«Этот проект стал для нас возможностью комплексно применить накопленную экспертизу и реализовать ряд технологически сложных решений в едином многофункциональном пространстве. Благодаря подключению команды еще на этапе проектирования помещения мы смогли заранее учесть технические требования, интегрировать инженерные и ИТ-компоненты в архитектуру зала и обеспечить целостность итогового решения. В результате удалось добиться не только высокой функциональности и технологичности пространства, но и аккуратного визуального исполнения — с минимальным количеством видимых коммуникаций и гармоничной интеграцией оборудования в дизайн», – сказал Николай Алехин, архитектор мультимедийных систем компании «Траектория Технологий».

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