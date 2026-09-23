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Сбербанк представил масштабное обновление среды разработки GigaIDE с фокусом на работу с данными

Сбербанк представил обновленную среду разработки GigaIDE Pro с повышенной производительностью. — теперь платформа потребляет меньше памяти и предлагает доработанные инструменты для бэкенд- и фронтенд-разработки. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в преддверии конференции ГигаКонф для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В новой версии GigaIDE Pro усилены сценарии работы с данными: пользователи могут эффективнее обрабатывать большие объемы информации, строить прогнозы и автоматизировать аналитику. В числе дополнительной функциональности — расширенная поддержка СУБД, инструментов стилизации, интеграция с очередями сообщений, удаленная разработка на Python и блокноты Jupyter (всего внедрено десять новых инструментов).

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В рамках обновления реализована поддержка именных лицензий, которые дополняют существующие конкурентные. Именная лицензия позволяет использовать Pro-функциональность без постоянного подключения к локальному серверу лицензирования.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «На высококонкурентном рынке инструментов разработки выигрывают решения, которые точно отвечают бизнес-задачам. Широкая функциональность и гибкая модель лицензирования GigaIDE помогают компаниям выбрать оптимальный формат работы и сократить затраты. Кроме того, для пользователей, работающих вне корпоративного контура, не требуется регулярное подключение к серверу. Это упрощает работу в зонах с нестабильным интернетом».

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