Сбербанк предложил детям стать дизайнерами своих банковских карт

Дети теперь могут сами создать дизайн своих детских «СберКарт». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы стать дизайнером карты, необходимо воспользоваться онлайн-конструктором на сайте Сбербанка. Можно выбрать любой фон и добавить стикеры: в коллекции есть разные персонажи, яркие эмодзи и популярные фразы.

У каждого возраста — свои увлечения и свое представление о том, как должна выглядеть личная банковская карта. Младшие школьники смогут собрать компанию любимых героев, а ребята постарше — выбрать стикеры и мемы с шутками. Ребенок сам решает, что разместить на карте и как все совместить: можно пробовать разные варианты, пока не получится тот самый, который захочется показать друзьям.

С помощью детской «СберКарты» ребенок может самостоятельно оплачивать покупки, а родители — следить за его финансовыми операциями в «Сбербанк Онлайн». В приложении «СберKids» дети могут видеть свои траты, копить, переводить деньги, платить онлайн, учиться с виртуальным ассистентом и знакомиться с основами финансовой грамотности. Создание оформления и выпуск уникальной карты бесплатны. Когда дизайн будет готов, родитель сможет заказать карту на сайте Сбербанка и забрать ее в отделении.