Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

Сбербанк открыл каталог навыков для ИИ-агентов на платформе GitVerse

Сбербанк объявил о запуске на ИИ-платформе GitVerse каталога навыков. Это сценарии для ИИ-агентов, которые могут включать инструкции, скрипты и другие вспомогательные материалы. Каталог позволяет пользователю найти подходящий навык, ознакомиться с его содержимым и подключить его к своему ИИ-агенту вместо самостоятельной подготовки необходимых инструкций и инструментов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В каталоге представлено десять категорий навыков. Основная часть навыков предназначена для разработчиков и охватывает задачи от проектирования и дизайна до работы с интерфейсами и API. Также в каталоге представлены навыки, упрощающие миграцию с зарубежных систем на продукты экосистемы Сбер.

Отдельная категория навыков, созданных командами GigaCowork и «ГигаАгент» — платформы управления ИИ-агентами и автономного помощника для повседневных и рабочих задач — помогает решать широкий спектр бизнес-задач: от маркетинга и закупок до финансов. Такие навыки позволяют автоматизировать практически любой пул операций: отвечать на типовые запросы клиентов, анализировать открытые данные о заказчиках, сопоставлять маркетинговые источники с воронкой продаж, выстраивать более эффективные рабочие процессы. В свою очередь, навыки, представленные в каталоге GitVerse, также могут быть интегрированы с GigaCowork и ГигаАгент, благодаря этому решения получают новые инструменты, маршруты, виджеты.

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла
Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла Бизнес

Рафаел Тонаканян, директор дивизиона развития и сопровождения производственного процесса (SberWorks) Сбербанка: «Мы видим рост спроса на разработку с применением ИИ-агентов и инструментов, которые оптимизируют процессы, сокращают издержки и повышают эффективность команд. Каталог навыков — один из таких инструментов, и он занимает важное место в экосистеме GitVerse. Мы развиваем платформу, ориентируясь на реальные запросы рынка, чтобы пользователи получали именно те решения, которые нужны им в работе».

Полный перечень доступен на сайте. Каталогом можно пользоваться без регистрации на GitVerse, подключив подходящий навык к совместимому ИИ-агенту. ИИ-платформа GitVerse разработана «СберТехом», дочерней компанией Сбербанка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хориков, «Смарт Текнолоджис»: Технический долг накопили почти все российские разработчики

VPN-сервисы в опасности. США хотят заставить их бороться с «пиратскими» сайтами

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Москвича хотят посадить на шесть лет за то, что выложил в Telegram сериал

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг систем управления знаниями (KMS)

Потребление интернет-видео в России растет за счет замедленного YouTube

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще