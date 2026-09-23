Российские компании могут оценить готовность собственной инфраструктуры к агентной разработке

Сбербанк продолжает развивать собственную методологию ИИ-трансформации разработки AI-Disrupt PDLC. Теперь ее дополняет оценка уровня ИИ-зрелости — единая шкала, по которой компания может оценить, насколько процессы разработки и сопровождения ПО готовы к внедрению интеллектуальных агентов. Модель разработана под руководством «СберТеха», дочерней компании Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Бесплатная экспресс-оценка доступна на портале aipdlc.ru: за 15–30 минут компания узнает свой уровень ИИ-зрелости, точки роста и базовые рекомендации, как выйти на следующий уровень. Новую методику оценки банк представит на конференции «ГигаКонф» для лидеров ИИ-трансформации.

Руководство AI-Disrupt PDLC объясняет, как перестроить разработку вокруг ИИ-агентов, а модель зрелости — где компания находится сейчас и что делать дальше. Она описывает шесть уровней зрелости — от нулевого до инновационного — и охватывает весь жизненный цикл продукта. Модель оценивает ИИ-зрелость компании по восьми направлениям: управление и стратегия, разработка, DevOps, тестирование, информационная безопасность, запуск и маркетинг, эксплуатация, инфраструктура искусственного интеллекта. Документ раскрывает и саму логику расчетов — понятно, из чего складывается оценка.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Внедрять искусственный интеллект в разработку часто начинают с инструментов — но это только часть большого процесса. Если компетенции, организация процессов, работа с данными, подходы к информационной безопасности не меняются, то эффект от искусственного интеллекта невелик или вовсе сводится к нулю. Наша модель зрелости, в основе которой лежит руководство AI-Disrupt PDLC, дает честную картину: что работает, где разрыв, с чего начинать и что улучшить. Мы стремимся помочь укрепить технологический суверенитет страны, ведь так отечественные компании смогут быстрее создавать новейшее ПО, делиться им на мировой арене, а это возможность выйти в мировые лидеры агентной разработки».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «"СберТех" на собственном производственном процессе внедряет практики AI-Disrupt PDLC, и, как любая зрелая технологическая команда, мы задаёмся вопросом: действительно ли эффективно используем ИИ или просто экспериментируем. Для объективного ответа на этот вопрос была создана оценка ИИ-зрелости компаний совместно с партнёрами Logrocon, red_mad_robot и Axenix, обладающими опытом в десятках проектов по ИТ-трансформации. Это реальный инструмент для управленческих решений и понимания, куда направлять инвестиции и какие изменения принесут значимый эффект».



