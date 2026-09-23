«Росэл» повысил надежность преобразователей протоколов для высоконагруженных промышленных сетей

Холдинг «Росэл» обновил системное программное обеспечение для линейки промышленных преобразователей протоколов IG-RSE. Решение применяется в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП). Новая версия позволяет устройствам без сбоев обрабатывать большие потоки запросов от SCADA-систем, которые в реальном времени следят за работой промышленных объектов и управляют ими. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Преобразователи протоколов — это «переводчики» между языками, на которых общаются компьютерные сети и промышленное оборудование. Верхний уровень АСУ ТП работает через компьютерные сети, а полевые устройства — датчики, счетчики, контроллеры — зачастую используют другие интерфейсы. Устройства линейки IG-RSE принимают запросы из сети, переводят их на язык оборудования, получают ответ и возвращают его обратно. Обновление ПО решает конкретную проблему высоконагруженных сетей. Теперь устройства без потерь удерживают большие массивы информации даже при пиковых скачках трафика.

Разработчик линейки устройств и ПО IG-RSE — Башкирское производственное объединение «Прогресс» (входит в «Росэл»).

«Обновление системного программного обеспечения для IG-RSE — это наш ответ на растущие требования к надежности промышленных сетей. Мы значительно расширили буферы пакетов — участки внутренней памяти, которые временно хранят данные в процессе обработки, — и полностью переработали ядро маршрутизации, отвечающее за быструю и надежную передачу данных между сегментами сети. Это позволило устранить «гонки потоков» — ситуации, когда одновременные запросы от разных потоков или резервных серверов SCADA блокировали работу последовательных портов. Теперь устройство без потерь удерживает большие массивы информации даже при пиковых скачках трафика и предсказуемо ведет себя при параллельной работе основного и резервного серверов», — отметил генеральный директор АО «БПО «Прогресс» Роберт Галимов.

Линейка IG-RSE рассчитана на жесткие условия эксплуатации. Устройства выдерживают широкий диапазон температур, вибрации и другие промышленные нагрузки, поддерживают современные протоколы безопасности. Такие решения применяются в промышленных сетях АСУ ТП, телемеханике нефтегазового сектора, энергетике, учете энергоресурсов и диспетчеризации объектов с высокими требованиями к надежности.