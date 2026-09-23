REL выпустила новые сабвуферы серии Reference

Британская компания REL объявила о выходе двух новых моделей в своей флагманской серии Reference – No.35 и No.36. Обе новинки выходят под общим девизом «Невероятная мощь. Безупречный контроль».

Индексы 35 и 36 выбраны не случайно: компания недавно отметила 35-летие и прямо заявила, что никогда прежде у неё не было одновременно столько разработок, близких к осуществлению. Нумерация продолжает «юбилейную традицию» серии Reference: ведь модель No. 25 была выпущена к 25-летию REL.

Как формулирует сама компания, серия Reference «представляет наиболее полное выражение фирменной концепции баса от REL». Самой впечатляющей иллюстрацией этой концепции служит линейный массив сабвуферов Reference. Шесть сабвуферов – две «башни» по три аппарата в каждой – распределяют глубокий бас по комнате, обеспечивая басовую поддержку основной акустике.

Ключевая «изюминка» новинок – принципиально новый усилитель класса AB/D. По описанию REL, он «сочетает огромные запасы тока традиционной схемы класса A/B со скоростью и эффективностью выходного каскада класса D».

Сабвуфер No.35 – «Превосходящий ожидания» – оснащён 12-дюймовым активным динамиком и усилителем, выдающим 900 Вт (RMS) в диапазоне до 17 Гц. Флагманская модель No.36 – «Душа нового баса» – с драйвером диаметром в 15 дюймов, приводящимся в движение киловаттным усилителем, с нижней граничной частотой в 15 Гц.

Обе модели оснащены тороидальным трансформатором массой 17 фунтов — около 7,7 кг. Такой блок питания создаёт необходимый запас энергии для точного контроля крупного диффузора и воспроизведения резких динамических пиков без компрессии.

Более тонкое плетение углеволокна «12K» позволяет жёсткому и лёгкому карбоновому диффузору обеспечивать быстрый старт или остановку. Это особенно важно для точной передачи басовых партий и согласования сабвуфера с основными колонками.

В конструкции динамиков использована обновлённая подвеска, рассчитанная на больший рабочий ход диффузора. Это позволяет драйверу перемещать значительный объём воздуха, сохраняя контроль и способность быстро реагировать на изменения сигнала.

Опциональный модуль AirShip Direct обеспечивает передачу сигналов высокого уровня и канала .1/LFE без проводов. И при этом – без цифрового сжатия и малейшей потери качества звука. Подключения High Level и .1/LFE можно использовать одновременно. Это позволяет сабвуферу бесшовно интегрироваться в стереосистему и в полной мере передавать мощь саундтрека в кино без длинных кабелей.

Новые модели очень близки по габаритам к сабвуферам предыдущего поколения Reference. Благодаря этому владельцы No.25, No.31 и No.32 cмогут дополнить новинками уже существующие линейные массивы. Дизайн корпусов вдохновлён классическими деревянными катерами и работами итальянского конструктора Франко Серблина. Плавные изгибы не только формируют узнаваемый облик, но и повышают жёсткость корпуса, уменьшая вероятность появления паразитных резонансов.

Внутри корпуса установлена сложная система распорок. Она напоминает конструкцию корабельных шпангоутов и образует жёсткое основание для работы драйвера. Чем стабильнее корпус, тем меньше энергии тратится на паразитные вибрации. Покрытие из 12 слоёв лака наносится и полируется вручную. Это трудоёмкая отделка, подчёркивающая премиальный статус моделей и превращающая сабвуфер в самостоятельный объект интерьера.

Новые модели адресованы владельцам высококлассных стереосистем и домашних кинотеатров, для которых сабвуфер должен быть не просто источником глубоких частот, а точным, быстрым и музыкальным продолжением основной акустики. Аппараты линейки Reference уже можно заказать в России. Модель No.35 будет стоить 1299000 руб., флагманская No.36 обойдётся в 1599000 руб.