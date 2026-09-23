Ректором «Контур Университета» стала Светлана Стрельникова
Операционный директор «СКБ Контур» Светлана Стрельникова стала новым ректором «Контур Университета». Решение согласовал Наблюдательный совет образовательного учреждения. Об этом CNews сообщили представители «Контура».
Светлана Стрельникова работает в «СКБ Контур» более 20 лет. Как операционный директор она курирует, в том числе, образовательные программы компании. Является автором и преподавателем курсов магистратуры УрФУ по направлению «Цифровая гуманитаристика», а также доцентом практики факультета бизнес-информатики и управления на основе данных ИТМО.
Светлана Стрельникова, ректор «Контур Университета»: «Контур Университет — еще один шаг в развитии системы образовательных активностей компании. Шаг большой и ответственный, ведь Университет — это проект на десятилетия. Моя задача – связать академическую среду вуза с практической базой большой ИТ-компании для подготовки специалистов, которые по окончании вуза не только «знают», но и «умеют», ведь именно в таких нуждается и компания, и регион, и страна».
О создании собственного университета компания объявила в 2025 г. В начале 2026 г. «Контур Университет» получил лицензию на право вести образовательную деятельность. В 2026 г. прошел набор на первую магистерскую программу «Архитектура цифровой трансформации».
Светлана Стрельникова на посту сменила Бориса Славина, который останется в структуре университета и будет развивать научную деятельность вуза.