Prodex подключил MANGO OFFICE и увеличил выручку на 41%

Производитель портативной медтехники и биодобавок внедрил Виртуальную АТС, Контакт-центр, Речевую аналитику и интеграцию с Битрикс24 и создал единое UCaaS-пространство для работы с клиентами.

Prodex — российский разработчик и производитель товаров для домашней физиотерапии, биологически активных добавок и минералов. Компания работает на рынке с 2011 года. В штате – 250+ сотрудников. Клиентская база насчитывает свыше 1 млн покупателей. Офисы расположены в Москве, Димитровграде, Самаре и Казани (часть менеджеров контакт-центра работают в удаленном формате, всего более 30 городов РФ).

До перехода на MANGO OFFICE компания использовала телефонию другого провайдера. Возможностей системы не хватало для управления контакт-центром и автоматизации продаж.

В прежнем решении не было полноценной очереди операторов и автоматического исходящего обзвона, нельзя было запускать автоматические стратегии обзвона и использовать речевую аналитику. Значительная часть работы с клиентской базой оставалась ручной, а менеджеры не всегда были загружены равномерно.

Руководителям было сложно контролировать загрузку операторов и качество взаимодействия с клиентами. При этом увеличение штата приводило к росту затрат без гарантии пропорционального увеличения выручки.

Компания рассмотрела несколько решений и выбрала MANGO OFFICE. Платформа позволила получить необходимые функции для контакт-центра. Альтернативные решения требовали значительно больших затрат на внедрение.

Prodex подключил Виртуальную АТС с очередями входящих обращений, автоматический исходящий обзвон и автоматические стратегии обзвона, Контакт-центр, Речевую аналитику, интеграцию с Битрикс24 и доску достижений Wallboard.

С MANGO OFFICE работает департамент прямых продаж. Он включает две линии входящего телемаркетинга, линию исходящих обзвонов, клиентский сервис и отдел контроля качества.

Систему используют 102 линейных сотрудника: 91 менеджер контакт-центров, 8 сотрудников клиентского сервиса и 3 специалиста контроля качества.

Входящие звонки распределяются между операторами двух линий телемаркетинга, а руководители в реальном времени видят состояние очереди, пропущенные звонки и статусы сотрудников.

Исходящие обзвоны автоматизированы: списки клиентов и стратегии формируются в Битрикс24, после чего MANGO OFFICE запускает обзвон и соединяет клиентов со свободными операторами. Результаты разговоров передаются обратно в CRM, что помогает системно работать с базой и контролировать повторные попытки связи.

Руководители видят, как звонки влияют на продажи, а с помощью речевой аналитики контролируют качество разговоров, находят успешные практики и причины отказов.

После внедрения MANGO OFFICE стал частью единого контура управления продажами.

По итогам внедрения (первое полугодие 2025 года):

выручка выросла на 41%

исходящие продажи увеличились на 57% за счет автоматизации обзвона и внедрения автоматических стратегий

входящие продажи выросли на 42% благодаря повышению конверсии и более эффективному использованию рабочего времени сотрудников

показатели выросли без увеличения числа сотрудников

Черединов Максим Юрьевич, директор департамента прямых продаж Prodex:

«Для нас было важно повысить эффективность работы с клиентской базой без увеличения команды.

После внедрения MANGO OFFICE мы автоматизировали обзвоны и получили больше инструментов для управления контакт-центром.

Теперь руководители видят загрузку операторов, результаты коммуникаций и могут связывать работу менеджеров с итогами продаж».

Алексей Рубцов, коммерческий директор MANGO OFFICE:

«В Prodex MANGO OFFICE стал не просто инструментом для обработки звонков, а частью системы управления продажами. Когда телефония, CRM и аналитика работают в едином контуре, компания получает целостную картину взаимодействия с клиентом — от первого звонка и работы с базой до результата сделки.

Такой подход позволяет эффективнее использовать ресурсы контакт-центра и масштабировать продажи без простого увеличения штата. Для бизнеса это особенно важно: рост достигается не за счет большего количества менеджеров, а за счет более эффективной работы каждого клиентского контакта».