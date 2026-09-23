«Почта России» подвела первые итоги работы в «Макс»: сервисом пользуются 19 тыс. человек

Менее года назад «Почта России» запустила в российском мессенджере «Макс» собственную платформу для онлайн-коммуникации с клиентами, и уже около 19 000 человек пользуются ею на сегодняшний день. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

За это время новый канал в «Макс» перестал быть тестовой площадкой и превратился в полноценный рабочий инструмент: через него проходят до 3 000 обращений ежемесячно.

Чат-бот помогает за секунды решать популярные запросы: оформлять и отслеживать отправления, находить ближайшие отделения на карте, вызывать курьера на дом и рассчитывать стоимость доставки по оптимальному тарифу. Если вопрос требует детального обсуждения, бот мгновенно переводит чат на специалиста контакт-центра, сохраняя всю историю переписки.

«Технологическую стабильность работы цифрового помощника в мессенджере «Макс» обеспечивает собственная омниканальная платформа «Почты России». Это полностью изолированная браузерная версия сервисов, которая не требует интеграции с приложением. Все данные пользователей защищены российским шифрованием внутри закрытого цифрового периметра Почты», — отметил директор Блока по управлению онлайн-каналами «Почты России» Дахир Семенов.

Платформа объединяет сайт, мобильное приложение, социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники»), маркетплейсы и мессенджер «Макс» в единую бесшовную среду общения. В общей сложности активная аудитория цифровых кабинетов «Почты России» составляет порядка 13 млн клиентов.

Запуск платформы состоялся в октябре 2025 г. Тогда же в мессенджере «Макс» «Почта России» запустила официальный новостной аккаунт. На сегодняшний день аудитория канала составляет порядка 8000 уникальных пользователей.