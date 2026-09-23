Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Петербургский бизнес — второй в стране по инвестициям в резервное копирование

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, проанализировала спрос на резервное копирование у российских компаний во II квартале 2026 г. По размеру инвестиций в решения для хранения данных в облаке бизнес Санкт-Петербурга занял второе место в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты отмечают, у бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области традиционно высокий спрос на технологии для резервного копирования и безопасного хранения данных (бэкап). По количеству компаний, использующих такие решения, Северная столица занимает четвертое место в федеральном рейтинге. По данным исследования, чаще всего инвестируют в бэкап предприятия обрабатывающей промышленности, научно-технические организации, ИТ-сектор.

«Петербургский бизнес демонстрирует зрелый подход к управлению данными: компании переходят от локальных хранилищ к гибким облачным решениям. Преимущество таких решений — масштабируемость без капитальных затрат на собственное «железо». Технологии MWS Cloud позволяют автоматизировать защиту критической инфраструктуры — от баз данных до сложных приложений — обеспечивая высокую скорость восстановления данных. Это создает надежный технологический фундамент для цифровой трансформации северо-западных компаний», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Кроме Санкт-Петербурга лидером по использованию резервного копирования в Северо-Западном федеральном округе стала Вологодская область.

Резервное копирование (бэкап) — создание копии данных и их хранение на защищенном облачном ресурсе. Технология позволяет компаниям быстро восстановить критически важную информацию во время непредвиденных ситуаций: кибератак или случайного удаления файлов, сводя к минимуму операционные и финансовые риски.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров

В России строится изолированный от интернета ИИ, который будет думать над развитием нефтяной отрасли

Алексей Колганов, Goodt: Дефицит «синих воротничков» сделал системы управления персоналом необходимыми для бизнеса

В российской ИТ-сфере нашествие «зомби-доменов». Ущерб исчисляется сотнями миллионов

Kubernetes растет быстрее, чем компании успевают им управлять

Хакеры выкрали данные из правительственных сетей Берлина. Власти платить выкуп отказались

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще