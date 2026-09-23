От увлечения к заработку: «Авито Подработка» и «Авито Реклама» исследовали интерес россиян к подработке на основе хобби

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Подработки» провели исследование* среди более чем 10 тыс. респондентов, чтобы узнать, насколько россиянам интересна дополнительная занятость, связанная с любимыми занятиями, какие навыки они хотели бы применять в работе и что могло бы мотивировать их попробовать такой формат. Более трех четвертей опрошенных (77%) заинтересованы в подработке, которая связана с их хобби, а для 67% важно использовать в ней навыки, полученные благодаря увлечениям. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди респондентов, которым интересна подработка на основе хобби, наиболее популярными направлениями стали ремонт и работа руками — их выбрали 19% опрошенных. Сад, цветы и растения, а также кулинария набрали по 18%. Еще 17% респондентов хотели бы заниматься подработкой, связанной с мероприятиями и общением с людьми, столько же — с животными.

Среди навыков и качеств, которые могут пригодиться в подработке, респонденты чаще всего выделяли внимательность и аккуратность (41%), ответственность и организованность (37%), а также работу руками и практические навыки и терпение и усидчивость (по 33%). Еще 27% отметили коммуникабельность и умение работать в команде, а по 21% — физическую выносливость и активность и навыки работы с техникой и технологиями.

Возможность зарабатывать на любимом занятии стала главным фактором, который мог бы мотивировать россиян попробовать подработку, связанную с хобби. Ее отметили 55% участников исследования. Для трети опрошенных (33%) важна возможность самостоятельно выбирать график и количество смен. По 26% респондентов назвали мотивацией развитие интересующих навыков и отсутствие помех для основного занятия и свободного времени. Еще 21% заинтересованы в возможности попробовать себя в новой сфере без смены основной работы, а 18% — в подработке, для начала которой не требуется специальный опыт.

При этом запрос на применение навыков из хобби в подработке заметно различается по возрастам. Среди россиян 18–24 лет 59% считают важным применять в подработке навыки, полученные благодаря увлечениям, тогда как среди респондентов 45–54 лет этот показатель достигает 70%. Для более зрелой аудитории хобби становится не только источником удовольствия, но и способом реализовать уже имеющиеся навыки в дополнительной занятости.

«Сегодня хобби все чаще становится не просто способом проводить свободное время, но и источником прикладных навыков. Мы видим, что особенно востребована возможность самостоятельно управлять такой занятостью — выбирать удобный график и при этом заниматься тем, что действительно интересно. Так, за январь–август 2026 года количество запросов на подработку за смену выросло на 35% год к году, при этом среднее предлагаемое вознаграждение составляет 5 618 рублей за смену», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Онлайн-реклама влияет на выбор подработки для 64% россиян, заинтересованных в дополнительной занятости, связанной с хобби. Для 11% респондентов рекламные предложения — один из главных факторов принятия решения. Еще 23% учитывают рекламу, но окончательный выбор делают по другим параметрам, а 30% обращают внимание на рекламные предложения время от времени.

Среди источников информации о подработке 45% респондентов называют рекламу на сайтах с объявлениями и площадках электронной коммерции. На рекламу в социальных сетях обращают внимание 36%, в поисковых системах — 27%, а на рекомендации друзей, коллег и родственников — 23%.

«Бизнесу важно говорить с аудиторией простым и понятным языком, показывая не только условия, но и ценность подработки. Онлайн-реклама помогает находить людей с нужными интересами и навыками и рассказывать им о подходящих возможностях в тот момент, когда они готовы рассматривать новые варианты занятости. Это позволяет работодателям привлекать более заинтересованных соискателей, а людям — находить подработку, которая соответствует их опыту и увлечениям», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет