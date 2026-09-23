«Островок»: в 2026 году российские отельеры бьют рекорд по качеству сервиса

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» зафиксировал рекордное количество отзывов с оценками 9-10 баллов из 10 возможных на российские объекты размещения, оставленные туристами с начала года. Доля положительных отзывов о российских отелях и апартаментах достигла максимального значения — 72,5%. При этом средняя оценка российских объектов размещения по отзывам гостей также впервые достигла 9 баллов. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

Для сравнения, в 2022 г. средняя оценка российских объектов размещения составляла 8,6 балла, в 2024 г. — 8,8 балла, а по итогам 2025 г. выросла до 8,9 балла из 10.

При этом, как отмечают в «Островке», доля отзывов с оценкой «превосходно» (9-10 баллов из 10) также значительно выросла: с 60% в 2022 г. до 70% в 2025 г. и достигла своего максимума в 2026 г. — 72,5% от всего объема оставленных отзывов.

В целом структура оценок российских отелей и апартаментов, оставленных на «Островке», свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности туристов качеством сервиса и инфраструктуры гостиничных объектов. С начала года она выглядит следующим образом: 9-10 баллов — на отзывы с такой оценкой приходится 72,5% от всего объема с начала 2026 г.; 7-8 баллов — 17,5%; 5-6 баллов — 5,5%; до 5 баллов — 4,5%.

«Рост оценок гостей — это важный показатель того, что российский рынок гостеприимства движется в сторону зрелости. И это особенно показательно на фоне трансформации рынка последних лет: уход международных гостиничных сетей не привел к снижению качества гостеприимства — напротив, средние оценки гостей продолжают расти. Развивается сама культура управления объектами размещения и повышаются стандарты работы с гостями. Открываются новые отели, реновируются существующие объекты, и даже апартаменты давно перестали восприниматься как не самый привлекательный вариант с “бабушкиным ремонтом” — сегодня в большинстве своем это стильные квартиры с дизайнерским ремонтом, иногда даже дополнительным сервисом», — сказала Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок».

Лидером среди российских регионов по оценкам туристов стала Калининградская область — в среднем объекты размещения здесь имеют оценку на Островке 9,4 балла из 10. Далее следуют Костромская область, Калмыкия и Северная Осетия — по 9,3 балла из 10. В число регионов с наиболее высокими средними оценками также вошли Марий Эл и Ставропольский край — 9,2 балла. Высокая средняя оценка на уровне 9,1 зафиксирована в Липецкой, Псковской областях и Хакасии, 9,0 — в Кабардино-Балкарии и Карелии.

Регионы со средним баллом на уровне 8,9 из 10 возможных: Карачаево-Черкесия, Коми, Ленинградская область, Адыгея, Дагестан, Удмуртия.

Наиболее критичны гости в Хабаровском крае — средняя оценка объектов размещения в регионе составляет 7,8 балла, а также в Москве — 8,0, Московской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае — 8,1.

По мнению экспертов «Островка», обратная связь от путешественников сегодня играет важную роль в повышении качества гостеприимства в стране. «Отзывы подсказывают отельерам, где нужны улучшения, а какие элементы сервиса, наоборот, стоит сохранять и развивать. На «Островке» владельцы и управляющие отелями и апартаментами могут отвечать на отзывы путешественников, и таким образом публично показывать, как объект работает с обратной связью. И отельеры все активнее используют эту возможность: сегодня на «Островке» около трети всех текстовых отзывов, где гость поделился подробным мнением о проживании, содержат персональный комментарий от представителя гостиницы», — сказала Дарья Кочеткова.