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Цифровизация
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Около 60% трафика ГИС ЭПД проходит через инфраструктуру «Контура»

После введения обязательных ЭПД с 1 сентября 2026 г. рынок перешел от массового подключения к отладке взаимодействия между участниками перевозок. На первый план вышли сквозное прохождение документов, роуминг и работа с различными сценариями перевозок.

За первые три недели сентября 2026 г. более 100 тыс. клиентов «Контура» уже работали с электронными перевозочными документами. Количество роуминговых связей между компаниями, которые работают через разных операторов ИС ЭПД, превысило 300 тыс., через межоператорский обмен успешно передано более 1 млн документов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

На инфраструктуру «Контура» приходится порядка 60% всего трафика ГИС ЭПД. Такой объем позволяет выявить наиболее распространенные сложности и вместе с другими операторами, бизнесом и регуляторами отработать их на практике.

Татьяна Иняева, руководитель проектов развития ЭПД в «СКБ Контур»: «Первые недели обязательной работы с ЭПД показали сценарии, которые невозможно было полностью воспроизвести на этапе пилотов. Мы видим, где участникам сложнее выстроить обмен, какие вопросы возникают в роуминге и при взаимодействии с контрагентами. Вместе с другими участниками рынка разбираем эти кейсы и дорабатываем технологию. Сейчас ключевая задача — не просто подключить компанию к ЭПД, а обеспечить устойчивое прохождение документа по всей перевозочной цепочке».

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении
Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении Цифровизация

Одним из массовых сценариев стала работа с ЭПД со смартфона. Суточная аудитория приложения «Контур.Диадок: Логистика» превышает 140 тыс. пользователей. В RuStore сервис набрал более 200 тыс., в Google Play – более 100 тыс. скачиваний. В сентябре 2026 г. функциональность расширили для грузополучателей: сотрудники на приемке могут проверить данные перевозки, зафиксировать ее результат и подписать ЭТрН со смартфона. В мобильном приложении можно подписывать документы КЭП/НЭП «Госключа», подписью на NFC-токене.

Председатель Комитета по транспорту и логистике Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Антон Кривошеев связал цифровизацию отрасли с формированием новой транспортно-логистической архитектуры. Автомобильный транспорт, железные дороги, порты, склады и цифровые платформы долгое время развивались практически самостоятельно. Теперь одна из задач – обеспечить их согласованную работу. При этом государство создает инфраструктуру и среду для взаимодействия, а бизнесу предстоит адаптировать к ним свои процессы.

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