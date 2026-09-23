Оборот ателье вырос на 82%: индивидуальный пошив становится новым премиумом

Еще недавно обновление гардероба у многих выглядело предсказуемо: ожидание скидок в масс-маркете, несколько универсальных покупок на сезон, иногда — одна вещь подороже. Аналитика «ЮKassa»* (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») отражает смену паттерна. Россияне не отказываются от покупок, но действуют более расчетливо: меньше платят за витрину и чаще выбирают то, что дает осязаемую пользу — удобную посадку, стойкость ткани, сервис и возможность адаптировать вещь под себя. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Готовая одежда: покупают чаще, но выбирают осмотрительнее

Потребители активно тратят деньги на одежду, но подходят к покупкам более взвешенно. В сегменте женского гардероба число оплат выросло на 15%, оборот прибавил 10%, при этом средний чек снизился на 5% до 12,03 тыс. руб. Аудитория обновляет гардероб чаще, но виртуозно лавирует между скидками, отдавая предпочтение недорогим базовым вещам.

Та же логика действует там, где импульсивные покупки исторически лидировали. Обувной сегмент зафиксировал рост оплат на 36% при увеличении оборота на 24%, однако средний чек стал ниже на 9% и составил 9,22 тыс. руб. Покупатели предпочитают две добротные пары из мидл-сегмента вместо одной люксовой. Ещё ярче тенденция проявляется в женских аксессуарах: число покупок взлетело на 53%, а чек снизился на 11% до 7,38 тыс. руб. Смена сумки или платка — самый бюджетный способ обновить образ.

Спортивная одежда демонстрирует стабильный рост (оборот +19%, покупки +15%), но и здесь покупатели не готовы переплачивать за бренд: чек снизился на 3% до 11,55 тыс. Исключение — форменная и спецодежда: строгие стандарты не оставляют пространства для манёвра, удерживая рост чека на уровне 5% (до 4,13 тыс. руб.) при росте оборота на 7%, а числа оплат — на 2%.

Ателье: доступная уникальность

Оборот в сегменте ателье вырос на 82%, число оплат — на 13%, средний чек — на 60% до 9,53 тыс. руб. Такое сочетание показателей говорит не просто о расширении аудитории, а о переходе к сложным и дорогим заказам.

Ателье перестает быть местом для подшива брюк и все чаще становится точкой, где создают вещь под конкретного человека — с посадкой, материалом и деталями, которые не всегда найдешь на полке. Экономя на базе, покупатель переносит ощущение качества в другую плоскость. Индивидуальный пошив — понятный способ это сделать: вещь служит дольше и воспринимается как инвестиция в образ.

На рынке сформировалась прослойка клиентов, готовых платить за безупречную посадку, нестандартные ростовки и адаптацию лекал под особенности фигуры. Масс-маркет с его усредненными стандартами этот запрос не закрывает.

Химчистки: профессиональный уход как защита

Покупка дорогих вещей индивидуального пошива тянет за собой развитие смежной индустрии — профессионального ухода. Отношение к гардеробу стало напоминать заботу о капитале: оборот химчисток вырос на 33%, а частота обращений — на 44%. При этом средний чек снизился на 8% до 7,1 тыс. руб.

Вместо того чтобы выбрасывать вещь при первых признаках износа, ее регулярно обслуживают. Профилактическая чистка и восстановление снижают стоимость разового визита, но делают обращения к специалистам системой.

К чему это ведет

Рост сегмента ателье — яркое проявление перехода к гардеробу как к системе. Когда масс-маркет предлагает унифицированные решения, а люкс остаётся недоступным для большинства, индивидуальный пошив занимает нишу доступной уникальности.

В перспективе тренд укрепит рынок услуг вокруг одежды и изменит конкуренцию в ритейле: в лидерах окажутся те, кто умеет не только продавать вещь, но и сопровождать клиента по всему жизненному циклу покупки.

Рост премиального пошива — не угроза ритейлу, а подсказка. Покупатель, готовый платить за индивидуальность, уже существует. Вопрос — кто его обслужит. Селлеры готовой одежды могут предложить кастомизацию как отдельную опцию: партнёрство с ателье, купон на подгонку в комплекте к покупке, совместные программы лояльности. Такие инструменты — золотая жила для селлеров, желающих удержать требовательного клиента.

*Аналитики «ЮKassa» изучили траты россиян в июне – августе 2026 г. и сравнили их с показателями июня – августа 2025 г.



