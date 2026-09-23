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МТС обеспечила связью «Комара в мундире» в Нижегородской области

МТС объявляет о запуске сети четвертого поколения в деревне Комарово Павловского района Нижегородской области. Теперь высокоскоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь доступны более чем 500 жителям Комарово и гостям, которые приезжают увидеть главный туристический символ населенного пункта — памятник «Комар в мундире». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Название деревни Комарово неслучайно: первые поселенцы, появившиеся здесь несколько веков назад, буквально изнывали от полчищ местных комаров. Однако живописные места, обилие дичи и рыбные реки настолько полюбились людям, что они решили остаться, дав населенному пункту говорящее имя. В 2018 г. в деревне появился главный туристический магнит — памятник Комару в военном мундире и с саблей наперевес, выполненный в необычном стиле индастриал-панк из металлических деталей. Инженеры МТС установили новую базовую станцию 4G в деревне Комарово. Теперь гостям Комарово стабильная связь позволяет ориентироваться по онлайн‑картам, делиться снимками «Комара в мундире» в соцсетях — а значит, рассказывать о самобытном уголке Павловского района все большему числу путешественников.

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Стабильное покрытие 4G охватывает всю территорию деревни — от жилых кварталов до ключевых общественных объектов: школы, фельдшерско‑акушерского пункта, администрации, библиотеки и торговых точек. Связь также доступна у туристических достопримечательностей: Дома культуры (в бывшей усадьбе Обтяжновых), Барского пруда и вековой липовой аллеи. Благодаря этому жители смогут в полной мере пользоваться цифровыми сервисами.

«Деревня Комарово — яркий пример того, как местный колорит, история и творческий подход становятся точкой притяжения для туристов. Технологии МТС помогают сохранять и раскрывать уникальность таких мест. Работы по расширению сети 4G МТС в сельских и отдаленных территориях Нижегородской области продолжаются. В планах компании на 2026-2027 годы — обеспечение качественной связью еще десятков малых населенных пунктов региона», — сказал технический директор МТС в Нижегородской области Сергей Ворожцов.

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