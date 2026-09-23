MONT и Avanpost начали сотрудничество в области дистрибуции решений для защиты корпоративной инфраструктуры

MONT и российский вендор Avanpost подписали соглашение в области дистрибуции решений для управления доступом и защиты цифровых идентичностей. MONT займется развитием партнерского канала Avanpost, расширением сети интеграторов и увеличением охвата рынка за счет собственной экспертизы и ресурсов в области дистрибуции ИТ- и ИБ-решений. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Avanpost — российский вендор в области безопасности идентификационных данных, развивающий экспертизу с 2007 г. Компания создает решения с учетом требований высоконагруженных и критически важных инфраструктур, используя технологии распределенных вычислений, кластеризации, балансировки нагрузки, автоматического масштабирования и других подходов к обеспечению отказоустойчивости. Продукты Avanpost могут применяться в геораспределенных инфраструктурах и встраиваться в Mission Critical и Business Critical контуры.

Avanpost развивает флагманскую платформу Avanpost Identity Security Platform, которая позволяет бизнесу комплексно управлять идентификацией, аутентификацией, доступом и привилегиями как единой системой, а не набором разрозненных средств защиты.

Платформа включает решения IDM и IGA для управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам, Smart PAM для управления привилегированным доступом, Avanpost DS, российскую службу каталогов для управления Linux-инфраструктурами и замены MS AD, продукты линейки аутентификации Avanpost Access.

Такой набор позволяет выстраивать комплексную систему управления идентичностями, контролировать доступ пользователей, устройств и приложений и в целом повышать уровень защиты корпоративной инфраструктуры.

Партнерская модель сотрудничества с MONT позволит большему числу системных интеграторов получить доступ к решениям от Avanpost, технической поддержке и необходимым ресурсам для проектов в области информационной безопасности и управления доступом.

«Мы рассматриваем сотрудничество с Avanpost как возможность сформировать устойчивый партнерский канал продаж. В ближайшей перспективе мы планируем активно развивать партнерскую сеть, проводить совместные мероприятия и обучение интеграторов, помогать им наращивать компетенции и формировать новые возможности для реализации проектов. Важной задачей станет также совместная работа над планом продаж и маркетинговыми активностями, которая позволит увеличить количество совместных проектов и привлечь новых заказчиков для Avanpost», — сказала Маргарита Иванова, менеджер по продукту MONT.

«Сотрудничество с MONT позволит Avanpost усилить экспансию на рынке и сделать наши решения доступными для большего числа партнеров и заказчиков. Развитая партнерская сеть и экспертиза MONT в области дистрибуции ИТ- и ИБ-решений создают дополнительные возможности для масштабирования бизнеса и новых проектов. Мы рассчитываем, что совместная работа поможет ускорить развитие партнерского канала и повысить доступность технологий Avanpost для российских организаций», — сказал Андрей Созин, руководитель отдела по работе с партнерами Avanpost.