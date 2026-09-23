Ленинградские школы получат более 95 тыс. бесплатных лицензий отечественного офисного пакета «Р7-Офис»

Учащиеся и педагоги школ Ленинградской области получат доступ к российской платформе для совместной работы и учебы «Р7-Офис», благодаря соглашению о сотрудничестве между Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и АО «Р7».

В рамках соглашения средним и дошкольным организациям региона будет безвозмездно передано 96 980 лицензий на право использования программного обеспечения. Лицензии предоставляется на один год с правом последующего бессрочного использования.

«Для Р7 поддержка образования это приоритет, и мы вкладываемся в него по-настоящему. Нам важно, чтобы у школьников и педагогов всегда под рукой был современный, удобный и надежный инструмент, востребованный в дальнейшем в профессиональной жизни. Чтобы продолжив учебу в колледже или вузе, а после в работе, будущие профессионалы оставались уверенными пользователями используемых российских решений», – сказал генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.

«Р7-Офис» — российское решение, среда для совместной работы и коммуникаций, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. В одном месте собрано все необходимое для учебы и работы: редакторы документов, таблиц и презентаций, почта и мессенджер с функциями ВКС, диск, календарь и планировщик задач. Решения «Р7» включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и полностью отвечает курсу на технологическую независимость и безопасность. В правительстве Ленинградской области программное обеспечение уже протестировали.

Школьники смогут пользоваться программой не только в школе, но и дома, при подготовке к урокам. Это значит, что задания можно будет выполнять в той же самой программе, что и в классе.

«Это большой шаг к цифровому суверенитету. Мы построим технологически независимую среду без иностранного софта, чтобы и педагоги, и ребята уверенно осваивали российские цифровые инструменты — те, которые будут востребованы и в учебе, и в будущей профессии. Это инвестиция в будущее региона и наш общий итог работы по нацпроекту «Экономика данных», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.