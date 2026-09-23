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«Корпорация Робототехники» открыла Центр искусственного интеллекта и роботизации в Мали

В столице Республики Мали состоялось открытие Центра искусственного интеллекта и роботизации – первого российского проекта полного цикла в области высоких технологий на территории Западной Африки. Об этом CNews сообщили представители АО «Корпорация Робототехники».

Проект реализован «Корпорацией Робототехники» (входит в контур АФК «Система») по заказу малийской компании OUAGADOU SARL. Генеральным исполнителем выступило АО «Эйдос Робототехника». Центр открылся 21 сентября 2026 г. в Бамако.

Созданная научно-техническая лаборатория представляет собой комплексную инфраструктуру для подготовки инженерных кадров и разработки передовых решений. Технологический парк включает промышленные и коллаборативные роботы, учебные ячейки, серверный кластер для обучения нейросетей, а также оборудование для прототипирования и компьютерного зрения. Центр оснащен 250 рабочими станциями, 100 ноутбуками и академическими лицензиями на инженерное ПО; все материалы адаптированы для франкоязычной аудитории.

«Развитие инженерных компетенций – важная составляющая долгосрочного российско-малийского сотрудничества. Запуск Центра искусственного интеллекта и роботизации в Бамако создает дополнительные возможности для взаимодействия в сфере высоких технологий, подготовки квалифицированных кадров, обмена инженерным опытом и реализации совместных инициатив. Рассчитываем, что созданная при участии российских компаний инфраструктура станет точкой притяжения для новых проектов и будет способствовать дальнейшему развитию технологического партнерства между Россией и Мали», – сказал министр энергетики России, председатель российской части Российско-Малийской межправительственной комиссии Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев напомнил, что Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия придает большое значение развитию дружественных, равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами.

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«Роботизация и искусственный интеллект становятся важными элементами развития промышленности и образования, а значит, растет спрос на инфраструктуру и возможности, которые позволяют внедрять такие технологии на практике. «Корпорация Робототехники» обладает компетенциями для реализации комплексных проектов – от проектирования и оснащения инженерных площадок до подготовки специалистов и запуска образовательных центров. В Мали мы создаем такую инфраструктуру с нуля и формируем основу для дальнейшего развития робототехники и искусственного интеллекта в стране и Западной Африке. «Эйдос Робототехника» обеспечивает реализацию проекта полного цикла – от проектирования лаборатории и обучения специалистов Центра. При поддержке Правительства Российской Федерации и Администрации Президента Российской Федерации мы закладываем фундамент и технологическую базу для дальнейшего развития робототехники и искусственного интеллекта в стране и повышения уровня дружеских отношений между странами», – отметил Александр Алексеев, генеральный директор «Корпорации Робототехники».

Реализация данного проекта открывает новые перспективы для российско-малийского сотрудничества и формирует основу для дальнейшего технологического развития всего региона. Центр учрежден как национальная площадка для подготовки инженерных кадров и внедрения технологий в промышленность и образование страны. Для российского рынка робототехники это первый экспортный проект, где отечественная компания отвечает за инженерную площадку полного цикла – от компоновки лаборатории до подготовки специалистов. Основная часть оборудования, необходимого для запуска Центра, уже доставлена в Бамако. После открытия будет проведено обучение персонала Центра. Первый выпуск специалистов из лаборатории планируется во II квартале 2027 г.

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