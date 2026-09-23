Короткие вертикальные ролики появились на страницах фильмов и сериалов в мобильных приложениях «Кинопоиска»

На платформе «Кинопоиск» в карточках фильмов и сериалов появились короткие вертикальные ролики. В новом формате собраны яркие фрагменты, вертикальные тизеры и трейлеры, дополнительные материалы и редакционные видео. Сейчас опубликовано около 2000 роликов, охватывающих более 800 фильмов и сериалов. Новая функция доступна в мобильных приложениях «Кинопоиска», начиная с версий 8.65 для iOS и 7.96 для Android.

Короткие ролики продолжают развитие мобильного видеосценария на «Кинопоиске»: видео становится первой точкой знакомства с проектом и помогает быстрее выбирать кино для просмотра. Ранее «Кинопоиск» добавил автоматическое воспроизведение тизеров и трейлеров в карточках тайтлов и запустил видеоленту «Что смотреть» в мобильных приложениях.

Короткие видео все заметнее влияют на зрительский выбор. По данным исследования YouGov в Великобритании, 77% респондентов, встречавших в социальных сетях фрагменты фильмов и сериалов, затем включали сам контент, а среди аудитории 16–24 лет эта доля достигла 87%. Исследование Deloitte в США показывает схожий сценарий: 56% молодых респондентов смотрят фильмы или сериалы на стримингах после того, как узнают о них от блогеров, а 53% считают, что социальные сети точнее рекомендуют контент для просмотра, чем стриминговые сервисы.

Раздел «Что смотреть» помогает выбирать контент независимо от площадки: персональные рекомендации объединяют трейлеры фильмов и сериалов из онлайн-кинотеатра «Кинопоиска», других стримингов и кинопроката. Видеолента также вовлекает пользователей в отложенный просмотр: конверсия из показа в добавление проекта в «Буду смотреть» в ней примерно в пять раз выше, чем на главной странице «Кинопоиска».