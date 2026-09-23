Каршеринг BelkaCar добавил новые зоны завершения аренды в Московском регионе
Каршеринг BelkaCar добавил новые зоны завершения аренды в Московском регионе. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.
Каршеринг BelkaCar продолжает расширять количество зон завершения аренды, опираясь на обратную связь от пользователей сервиса. Таким образом, среди новых зон появились: Поселок Фабрики имени 1 Мая в Новомосковском административном округе Москвы, Хозяйство «Воскресенское» в Воскресенском округе в Федино, КП «Рижский квартал» и ЖК «Восемь кленов» в городском округе Красногорск, микрорайон Опалиха, а также ЖК «Горный» в Химках.