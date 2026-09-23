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Калужская область начала применение ИИ для поиска пропавших

Компания NtechLab внедрила видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Калужской области. ИИ поможет правоохранительным органам выявлять преступников, находящихся в розыске, а также потерявшихся или пропавших людей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Нейросеть функционирует в составе АПК «Безопасный город», ИИ обрабатывает видеопотоки с городских камер и за долю секунд выявляет необходимого человека. Точность распознавания лиц составляет более 99,9%. Сейчас к такой видеоаналитике подключены десятки камер на основных улицах Калуги, в парках и скверах.

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В будущем планируется расширить работу системы, также рассматривается возможность внедрения видеоаналитики для распознавания автомобильных номеров. Это даст возможность за секунды выявлять в автомобильном потоке автомобили, которые были замечены на месте преступления, находятся в розыске или угоне.

Решения NtechLab по распознаванию лиц работают в крупных российских регионах, в том числе в Нижегородской, Новосибирской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и СКФО. Ранее NtechLab также запустила первые проекты в Калужской области – в 2025 г. ИИ стал применяться в первом российском наукограде Обнинске.

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