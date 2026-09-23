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«Интермех» и «Цифровая мануфактура» подписали договор о технологическом партнерстве

22 сентября «Интермех» и АО «Цифровая мануфактура» подписали договор о технологическом партнерстве. Соглашение стало закономерным продолжением длительного сотрудничества компаний и направлено на совместное развитие интеграционных решений и реализацию комплексных проектов цифровизации предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Интермех».

В числе основных направлений партнерства – создание интеграционных решений, развитие деловых связей и привлечение перспективных заказчиков для реализации совместных проектов.

Одним из первых результатов сотрудничества стала интеграция САПР «Макс» с комплексом IPS компании «Интермех».

IPS PLM – комплекс решений «Интермех» для управления данными и процессами конструкторской и технологической подготовки производства, включая PDM/PLM-функциональность, управление составом изделия, документацией и нормативно-справочной информацией.

САПР «Макс» – специализированная система автоматизированного проектирования для разработки бортовых кабельных сетей, гидравлических и пневматических трубопроводных систем летательных аппаратов, флота и наземной техники.

Интеграция двух систем обеспечивает взаимодействие специализированной системы проектирования с корпоративным PDM/PLM-контуром предприятия по двум основным направлениям: обмен нормативно-справочной информацией – автоматизированный импорт справочных данных из IPS в САПР «Макс» с возможностью настройки состава и правил обмена; интеграция с PDM – передача из САПР «Макс» в IPS данных об изделиях, их составе и документации с поддержкой создания, обновления и версионирования объектов.

Интеграция САПР «Макс» с комплексом IPS компании «Интермех» обеспечивает автоматизированный обмен нормативно-справочной информацией и данными об электронной структуре изделия. Решение помогает сократить объем ручных операций, снизить риск ошибок и ускорить передачу результатов разработки в корпоративную PDM/PLM-среду.

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Партнеры планируют дальнейшее развитие интеграционного взаимодействия: предполагается реализовать интеграцию с САПР для электронных устройств на печатных платах САПР «Макс.EDA». Кроме этого, планируется интеграция с программным комплексом расчета показателей надежности и отказобезопасности ПК «Надежность».

«Для «Интермех» технологическое партнерство – это прежде всего возможность объединять сильные отраслевые решения и создавать для предприятий востребованный импортонезависимый цифровой контур. Мы заинтересованы в сотрудничестве с разработчиками специализированных систем для конструкторов, технологов, схемотехников и инженеров по проектированию электрических систем. САПР «Макс» – один из примеров такого востребованного рынком решения. Мы видим значительный потенциал его применения в комплексных проектах цифровизации предприятий. Интеграция САПР «Макс» с IPS PLM позволяет объединить специализированные инструменты проектирования с единым информационным пространством предприятия и обеспечить непрерывность данных на этапах подготовки производства», – сказал Вадим Григорьевич Шухта, исполнительный директор ОДО «Интермех».

«Интеграция САПР «Макс» с IPS PLM — важный шаг в развитии наших продуктов и расширении возможностей их применения на предприятиях. Партнерство с «Интермех» позволяет объединить специализированные инструменты проектирования с корпоративной системой управления инженерными данными. Для заказчиков это означает более эффективное взаимодействие между инженерными подразделениями и возможность использовать результаты проектирования в едином информационном пространстве предприятия. Мы намерены последовательно развивать интеграцию и расширять функциональность совместных решений», – сказал Михаил Михайлович Ерофеев, генеральный директор АО «Цифровая мануфактура»


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