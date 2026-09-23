Инновации в промышленности в контексте технологического суверенитета (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил вклад инноваций промышленных предприятий в обеспечение технологического суверенитета России. Анализ базируется на данных статистики за 2022–2025 гг. по видам экономической деятельности. Об этом CNews сообщили представители

Главные выводы

Одним из индикаторов технологического суверенитета является динамика объемов инновационных товаров, работ, услуг, которая отражает расширение производства продукции на основе технологических изменений. В 2025 г. объем такой продукции в промышленности составил 9,3 трлн руб. (в целом по экономике — 12,6 трлн руб.), показав не наблюдавшиеся ранее темпы прироста: +22,8% к уровню 2024 г. и +51,6% в сравнении с 2022 г. (в постоянных ценах). Положительная динамика характерна для подавляющего большинства отраслей.

Тренд на ускорение инновационных процессов задают обрабатывающие отрасли: в производстве машин и оборудования, электрооборудования объем инновационной продукции за период 2022–2025 гг. вырос в 3,5 раза — до 715,1 и 411,5 млрд руб. соответственно; в авиастроении — в 2,8 раза (927,6 млрд руб.), в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2 раза (892,2 млрд руб.); железнодорожных локомотивов и подвижного состава — в 1,8 раза (129,3 млрд руб.) и др. Среди отраслей легкой промышленности заметно выделяются производители одежды, увеличившие выпуск инновационной продукции более чем втрое.

Технологическая независимость во многом строится на продукции высокого уровня новизны. За период 2022–2025 гг. объем вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям товаров (работ, услуг) вырос на 65% (в постоянных ценах) и достиг 5,7 трлн руб. В основном это заслуга организаций высоко- и среднетехнологичных отраслей: в производстве готовых металлических изделий ее выпуск составил 1,1 трлн руб. (рост в 4,1 раза по сравнению с 2022 г.), летательных и космических аппаратов — 750,8 млрд руб. (в 3,4 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий — 649,1 млрд руб. (в 2,2 раза), машин и оборудования — 526,2 млрд руб. (в 6,7 раза), автотранспортных средств — 393,4 млрд руб. (в 2,4 раза), электрооборудования — 361,4 млрд руб. (в 4,8 раза).

Рост производства инновационной продукции сопровождается высокими объемами инвестиций в инновационную деятельность. Затраты на инновации в промышленном производстве достигли 2,2 трлн руб., что на 23,6% больше, чем в 2022 г. Во многом этому способствовало усиление государственной поддержки: объем средств федерального бюджета на инновационную деятельность составил 282,7 млрд руб.

Перспективы развития инновационной деятельности складываются в пользу продуктовых инноваций, ускоряющих обновление выпускаемой продукции и создающих основу для достижения технологического суверенитета страны. Затраты на продуктовые инновации в промышленности достигли 1,4 трлн руб. (+55% к уровню 2022 г. в постоянных ценах). Максимальный рост — в производстве электрооборудования, химических веществ и продуктов, компьютеров, машин и оборудования.

Резюме: Инновационная деятельность промышленного производства демонстрирует значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Очевидна ориентация предприятий на увеличение объемов инновационной продукции, особенно высокой степени новизны, которая обеспечивает обновление номенклатуры товаров и услуг на базе новых технологий. В период 2022–2025 г. этот тренд установился в промышленности в целом и — особенно — в таких значимых секторах, как машиностроение, включая транспортное, радиоэлектронику, производство электрического оборудования. Высокие темпы инновационного развития демонстрирует также легкая промышленность.