ИИ сделал расширение инфраструктуры слишком дорогим: компании меняют подход к масштабированию систем

Рост ИИ-нагрузок заставляет компании пересматривать подход к развитию ИТ-инфраструктуры. За последние три года бюджеты типовых инфраструктурных проектов выросли на 70–85%, а стоимость серверного и сетевого оборудования увеличилась примерно в два раза. Теперь бизнес старается не просто наращивать мощности, а строить системы, которые можно масштабировать поэтапно. Об этом CNews сообщили представители ГК ОТР.

По словам главного архитектора ГК ОТР Александра Азарочкина, распространение сервисов на базе искусственного интеллекта стало одним из факторов, которые усложняют проектирование корпоративных систем. Для работы с ИИ-нагрузками требуется не только производительное оборудование, но и высокоскоростные сети, системы охлаждения, дополнительные мощности электропитания и подготовленные площадки.

«Раньше нехватку производительности можно было компенсировать покупкой более мощного оборудования. Сейчас такой подход становится все дороже, поэтому архитектуру приходится изначально проектировать с учетом дальнейшего развития системы», — отметил Александр Азарочкин.

В новых условиях компании переходят от масштабирования всей инфраструктуры к развитию отдельных компонентов. Такой подход позволяет увеличивать мощность именно тех элементов, которые создают основную нагрузку, и подключать дополнительные ресурсы по мере необходимости.

Еще один способ снизить затраты — оптимизация программного обеспечения. Настройка работы кода, запросов к базам данных и механизмов кэширования помогает уменьшить потребность в вычислительных ресурсах. По оценке эксперта, такая оптимизация может сократить инфраструктурные расходы на 25–40%.

При этом при создании ИТ-систем компании все чаще учитывают возможность замены отдельных компонентов без полной перестройки архитектуры. Это особенно важно в условиях быстрого развития технологий, когда используемые решения могут меняться уже через несколько лет после внедрения.

Дополнительные требования возникают и в области информационной безопасности. Если учитывать их после создания системы, могут потребоваться новые сетевые контуры, изменение интеграций и установка дополнительного оборудования.

Таким образом, развитие ИИ меняет сам подход к построению корпоративной инфраструктуры. Компании оценивают не только текущие потребности, но и стоимость дальнейшего масштабирования, возможность модернизации отдельных компонентов и готовность системы к новым нагрузкам.