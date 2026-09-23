ИИ-очки вошли в топ-5 устройств у молодежи: какую технику выбирают в 2026 году

POIZON (ДЭВУ) проанализировал продажи техники на платформе в России в период подготовки к новому учебному году. Беспроводные наушники заняли 56,4% продаж в штуках, а Xiaomi AI Smart Glasses вошли в топ-5 устройств.

Главной технологической покупкой сезона стали беспроводные наушники. На них пришлось 56,4% продаж в штуках, а вместе с проводными моделями категория заняла 58,6%. Следом идут умные очки с ИИ- и аудиофункциями (5,4%), фитнес-браслеты (4,6%), умные часы (3,9%) и планшеты (3,6%).

Среди конкретных устройств лидируют Xiaomi Buds 6 Active Edition (16,3%). Далее идут Xiaomi Redmi Buds 8 Youth Edition (4,5%) и Apple AirPods 4 (4,4%). В пятерку также вошли Xiaomi AI Smart Glasses (3,8%) и Apple AirPods Pro 3 (2,8%). Четыре из пяти самых популярных устройств сезона оказались наушниками.

Самым востребованным ценовым диапазоном стали товары стоимостью от 1000 до 4000 руб. На них приходится 47,2% заказов. В эту группу входят прежде всего наушники, аксессуары для смартфонов, фитнес-браслеты и зарядные устройства.

Основную часть оборота формирует техника из более высоких ценовых сегментов. Устройства стоимостью от 12 тыс. до 40 тыс. руб. обеспечивают 40,7% продаж в денежном выражении, еще 32,7% приходится на покупки дороже 40 тыс. руб. В сумме техника стоимостью от 12 тыс. руб. формирует 73,4% оборота.

Разница заметна и по брендам. Xiaomi лидирует по количеству проданных устройств (44,1%). Apple занимает второе место по продажам в штуках (12,8%), но выходит на первое по объему продаж в деньгах (35,5%). Honor занимает 4,6% продаж в штуках.

Одной из самых заметных новых категорий стали умные очки. На устройства с ИИ- и аудиофункциями уже приходится 5,4% продаж в штуках, а Xiaomi AI Smart Glasses вошли в пятерку самых популярных отдельных моделей. Для категории, которая пока находится на ранней стадии развития, это один из наиболее заметных результатов сезона.

Планшеты занимают только 3,6% продаж в штуках, но дают 16,3% продаж в денежном выражении. Среди востребованных моделей POIZON (ДЭВУ) отмечает Honor Pad V9, Honor Pad GT Pro, Apple iPad Pro и iPad Air. В категории ноутбуков внимание привлекают Xiaomi Redmi Book 16, MacBook Air и Honor MagicBook Pro 16.

«В этом сезоне особенно заметен разрыв между массовыми и более дорогими покупками. Наушники и аксессуары дают основной объем заказов, а значительная часть оборота приходится на устройства более высокого ценового сегмента. При этом рядом с привычными категориями появляется новый спрос на ИИ-устройства. То, что Xiaomi AI Smart Glasses уже вошли в топ-5 отдельных моделей, показывает: молодая аудитория готова довольно быстро пробовать новые форматы техники, если они понятны в повседневном использовании», — сказали представители POIZON (ДЭВУ).

Еще одна заметная категория — аксессуары для смартфонов. Чехлы и другие защитные аксессуары составляют 22,9% заказов. При выборе все чаще учитывают дизайн, коллаборации, магнитные крепления и дополнительные функции. Среди заметных решений POIZON (ДЭВУ) выделяет аксессуары с Sanrio, Tom and Jerry и POP MART MOLLY, а также продукцию CASETiFY.

К началу нового учебного года структура спроса стала заметно полярнее: по количеству заказов лидируют недорогие и часто используемые устройства, тогда как основная часть денег приходится на технику более высокого ценового сегмента. На этом фоне ИИ-очки уже перестают выглядеть исключительно экспериментальной категорией и начинают конкурировать за место среди повседневных устройств.