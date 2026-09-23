ИИ-агенты GigaCowork научились проверять контрагентов и искать новых клиентов по данным СПАРК, «Смарт-Х» и «Маркер»

«Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер»), разработчик платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork, подключил верифицированные данные информационно-аналитического ресурса СПАРК, системы мониторинга, анализа и контроля закупок «Маркер» и целевой базы реальных компаний с обогащенными и структурированными данными «Смарт-Х». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Проверка контрагента теперь происходит прямо в рабочем пространстве: агент сам собирает сведения о компании и готовит структурированное заключение с рекомендациями. Таким образом, менеджеры по продажам, специалисты комплаенса, закупок и экономической безопасности экономят время на рутинном сборе данных, а компании снижают риск работы с ненадежным партнером.

Благодаря интеграции сервиса СПАРК ИИ-агент находит организацию по наименованию или ИНН и видит ее профиль целиком: регистрационные сведения, финансовое состояние, риск-индикаторы, судебную и исполнительную нагрузку, структуру владения, бенефициаров, лицензии, имущество и участие в закупках. На выходе пользователи GigaCowork получают заключение, привязанное к конкретной сделке или процессу.

На базе данных «Смарт-Х» на платформе реализованы сценарии поиска новых клиентов, исходя из сигналов с рынка – публикаций и побед в тендерах, запусков новых продуктов, смены руководства, открытых вакансий, регистрационных действий и финансовых показателей. Теперь у ИИ-агентов GigaCowork есть доступ к этим регулярно обновляемым целевым базам, чтобы подбирать перспективных клиентов по критериям спроса, их активности и специализации бизнеса.

Сервис «Маркер» добавляет данные по рынку государственных и коммерческих закупок: более 80 индикаторов для проверки контрактов, закупок и участников тендеров. С их помощью агенты оценивают подтвержденный опыт исполнителей, анализируют участие компаний в госзакупках и подбирают потенциальных клиентов и партнеров по заданным критериям.

Подключение внешних данных на платформу GigaCowork осуществляется по соглашениям с дистрибьюторами соответствующих ресурсов. На старте пользователям будет доступен бесплатный пробный период для тестирования новых сценариев.

Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса»: «Сейчас многие компании принимают решения о партнерах и контрагентах, опираясь на устаревшие и не верифицированные данные из открытого интернета, а это прямой и крайне высокий риск для сделки. Мы даем ИИ-агентам GigaCowork актуальную рыночную картину и нормативную базу, чтобы подбор клиентов и проверка благонадежности строились на свежих фактах. Обогащение качественным внешним контекстом – одно из приоритетных направлений развития нашей платформы на ближайшее время, и мы продолжим подключать к платформе внешних партнеров с сильными компетенциями в области сбора и управления данными».