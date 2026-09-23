«Газпромбанк Мобайл» представил eSIM для путешествий

Мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл» продолжает развивать линейку цифровых сервисов. Теперь пользователям доступна виртуальная SIM-карта (eSIM) для путешествий в зарубежные страны. Новая услуга позволяет подключить мобильный интернет за границей без физической SIM-карты и оставаться на связи сразу после прибытия в страну.

Зарубежная eSIM работает более чем в 150 странах мира. Абоненты могут заранее выбрать страну назначения, срок поездки и подходящий пакет интернет-трафика на сайте «Газпромбанк Мобайл». Воспользоваться услугой могут только владельцы смартфонов с поддержкой технологии eSIM.

Пользователям доступны как пакетные, так и безлимитные тарифы. В линейке представлены пакеты объемом от 1 до 50 ГБ со сроком действия от 3 до 30 дней. В рамках безлимитных тарифов на период от 1 до 30 дней ежедневно предоставляется до 2 ГБ трафика на максимальной скорости. После оформления заказа на электронную почту абонента будет отправлен QR-код и подробная инструкция по установке eSIM.

Виртуальная SIM-карта не имеет собственного номера и не поддерживает традиционные голосовые вызовы и SMS. Абонентам, которым в поездке нужны не только интернет, но и звонки с сообщениями, «Газпромбанк Мобайл» предлагает воспользоваться роуминговыми опциями. С тарифами можно ознакомиться в разделе «Роуминг» на сайте оператора, выбрав страну поездки.

«Мы расширяем линейку услуг в роуминге, чтобы наши абоненты оставались на связи в любой точке мира. Туристическая eSIM – это удобное решение для путешественников, которое позволяет экономить на мобильном интернете за границей, сохраняя при этом высокое качество соединения. Мы хотим, чтобы наши пользователи наслаждались поездкой, а не беспокоились из-за отсутствия доступа к нужным онлайн-ресурсам», — отметила Анастасия Спешилова, генеральный директор «Газпромбанк Мобайла».