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«Философт» обновил бронирование МОП и работу с квитанциями в «Мажордоме»

В мобильном приложении изменился процесс бронирования МОП, для которых требуется подтверждение заявки. Теперь житель выбирает дату и время до отправки заявки. Если бронирование платное, приложение автоматически рассчитывает стоимость с учетом выбранного времени. Таким образом, основные условия бронирования и его стоимость известны жителю еще до создания заявки. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Изменения коснулись и работы сотрудников управляющих компаний с такими заявками. При обработке менеджер видит выбранные жителем дату и время, а для платного бронирования также рассчитанную стоимость. Эти данные автоматически переносятся в форму подтверждения, при необходимости сотрудник может их изменить. Для бесплатных бронирований интерфейс упростили, оставив только необходимую информацию о дате и времени.

В административной панели также появилась возможность менять последовательность фотографий МОП перетаскиванием. В мобильном приложении изображения будут отображаться в порядке, заданном сотрудником управляющей компании.

Еще одно обновление связано с квитанциями ГИС ЖКХ. Результаты запросов теперь отображаются в виде иерархии: от списка домов до отдельных помещений. Сотрудник может открыть конкретный дом и увидеть помещения, лицевые счета и статус загрузки квитанций. Это позволяет определить, где квитанции уже загружены, где – находятся в процессе загрузки или не были получены, а также увидеть причину ошибки.

Кроме того, в приложениях для iOS и Android скорректировали отображение доступных слотов при записи на приемку-передачу: окончание рабочего времени инженера больше не показывается как отдельное время для записи. В версии для iOS также исправили работу громкой связи при входящем вызове с домофона.

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