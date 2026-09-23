«Элар» открыл доступ к библиотечному собранию ВДНХ

Корпорация «Элар» создала раздел «Виртуальная библиотека» на портале «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ». Он знакомит пользователей с изданиями из собрания Выставки, объединяя их описания и электронные копии материалов, доступных для просмотра через интернет. Раздел стал частью развития электронного архива ВДНХ, работающего на платформе ««Элар» Контекст». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В виртуальной библиотеке представлены книги, выставочные каталоги, журналы и путеводители по павильонам, а также карты, открытки и другие материалы, которые помогают проследить историю Выставки. Дополняя наградные документы и фотографии, эти источники позволяют подробнее узнать об экспозициях разных лет, представленных на ВДНХ предприятиях и достижениях ее участников.

Для работы с собранием предусмотрен поиск по автору, названию, времени выпуска и ключевым словам, благодаря которому можно найти конкретное издание или подобрать материалы по интересующей теме. Каждое издание сопровождается библиографическим описанием, а опубликованные электронные копии можно просматривать непосредственно на портале, перелистывая страницы. Если для исследования необходим полный текст, пользователь может бесплатно ознакомиться с ним в Архивно-библиотечном фонде ВДНХ, сведения о котором доступны в разделе.

Создание виртуальной библиотеки продолжает сотрудничество «Элар» и ВДНХ по сохранению документального наследия Выставки. Ранее корпорация оцифровала наградные материалы и сформировала базу данных, объединившую сведения о более чем 60 тыс. организаций и свыше миллиона награжденных. Интеграция с порталом «Память народа» связала сведения о боевом пути сотрудников ВДНХ с их трудовыми достижениями, а последующее развитие ресурса позволило расширить тематические разделы об истории Выставки и персональные страницы ее сотрудников.

Благодаря новому разделу исследователи, краеведы и семьи участников ВДНХ могут обращаться к разным источникам в рамках одного портала, сопоставляя сведения из наградных документов с фотографиями и печатными материалами. Для фонда это возможность сделать библиотечное собрание доступнее широкой аудитории и включить его в общую работу по сохранению и популяризации истории Выставки.