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«Дзен» и Международная ассоциация по фактчекингу GFCN подписали соглашение о сотрудничестве

Новостная платформа «Дзен» и Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) заключили соглашение о сотрудничестве в области противодействия распространению недостоверной информации в интернете. Партнеры будут обмениваться экспертизой в проверке фактов, создавать образовательные проекты и разрабатывать подходы к работе с информацией в ИИ-инструментах.

Соглашение подписали управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников и президент Global Fact-Checking Network Владимир Табак.

Партнеры будут обмениваться опытом и методологиями проверки фактов. Технологическая экспертиза команды «Дзена» и знания специалистов GFCN помогут развивать подходы к работе с источниками и интерпретации новостной информации, в том числе в ИИ-ассистенте «Глифе».

«Развитие искусственного интеллекта меняет то, как люди создают, находят и воспринимают информацию. «Глиф» помогает пользователям разбираться в происходящих событиях, и для нас важно сочетать возможности технологий с опытом специалистов по проверке фактов. При этом навыки критической оценки контента нужны каждому — от редактора СМИ до читателя новостей. Сотрудничество с Международной ассоциацией по фактчекингу позволит нам работать над обеими задачами», — сказал Александр Толокольников, управляющий директор «Дзена».

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«Дзен» и ассоциация также планируют проводить совместные мероприятия, готовить учебные семинары и материалы для журналистов, авторов и редакторов. Для пользователей платформы партнеры намерены развивать проекты о медиаграмотности — о том, как проверять источники и распознавать недостоверную информацию.

«Мы уже не раз говорили: в эпоху алгоритмов и синтетического контента точечно бороться с каждым фейком бессмысленно. Наша общая задача — объединить ИT-инструменты с профессиональным фактчекингом и дать аудитории возможность самостоятельно работать с информацией. Мы хотим, чтобы цифровая гигиена стала базовым навыком, помогающим миллионам уверенно ориентироваться в новостном потоке», — сказал Даниил Бисслингер, вице-президент Global Fact-Checking Network.

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