Добывающая промышленность на Ямале чаще других сфер стала инвестировать в резервное копирование данных

ПАО «МТС» и MWS Cloud проанализировали потребление услуг резервного копирования российскими компаниями во II квартале 2026 г. Ямало-Ненецкий автономный округ занял второе место по вложению инвестиций в облачный бэкап в Уральском федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По объему потребления резервного копирования Ямал вошел в топ-30 регионов России и занял 13-е место. По данным MWS Cloud, наибольший объем инвестиций в сервис в регионе показала добывающая промышленность. Также данная сфера стала лидером по числу компаний среди всех отраслей, которые создают копии данных в облаке для защиты при сбоях, заражении вирусами или DoS-атаках.

Сервисы резервного копирования позволяют компаниям и индивидуальным предпринимателям сохранять данные в облаке. При повреждении или потере исходной информации её можно восстановить в виртуальной инфраструктуре MWS Cloud или выгрузить на площадку заказчика. Чаще всего в облаке создаются резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений.

Другими регионами-лидерами по использованию резервного копирования в Уральском федеральном округе стали Свердловская, Челябинская и Тюменская области.

«Компании, работающие в Ямало-Ненецком автономном округе, активно усиливают меры защиты собственной ИТ-инфраструктуры. Данные стали главным стратегическим активом, а обеспечение их безопасности — вопросом прочного цифрового фундамента бизнеса. Эффективность облачного резервного копирования измеряется не терабайтами, а гарантией непрерывности бизнес-процессов, когда в случае любого форс-мажора критически важные системы можно восстановить за считанные минуты. Кроме того, использование отечественных облачных технологий позволяет компаниям перераспределить нагрузку на «железо» и исключить капитальные затраты на приобретение серверов для хранения данных. Это удобно и экономически целесообразно», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.