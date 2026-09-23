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Добыча и логистика лидируют на Сахалине по резервному копированию

Компания МТС проанализировала потребление услуг резервного копирования российскими компаниями во II квартале 2026 г. Сахалинская заняла третье место на Дальнем Востоке по числу компаний, использующих сервис. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сахалинская область стала одним из лидеров по использованию резервного копирования в Дальневосточном федеральном округе, уступив только Приморскому и Хабаровскому краю. По данным МТС, наибольший объем потребления сервиса в островном регионе формируют добывающая промышленность, оптовая торговля, транспорт и логистика.

«Сахалин занимает ведущую позицию по уровню внедрения цифровых услуг не только на Дальнем Востоке, но и в целом в России. Компании региона рассматривают резервное копирование и, в целом облачные сервисы, не только как инструмент безопасности, но и как средство оптимизации бизнес-процессов. В целом, сервисы резервного копирования MWS Cloud позволяют бизнесу и госструктурам сохранять любые данные в облаке – создавать резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений. При повреждении или потере исходной информации ее можно восстановить в виртуальной инфраструктуре. Это позволяет защитить важную информацию и сделать бизнес более устойчивым к внешним угрозам», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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