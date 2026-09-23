Разделы

Веб-сервисы
|

Близнецы выбирают посылки потяжелее, а Козероги — покупки из-за рубежа

СДЭК изучил, как знаки зодиака клиентов влияют на их заказы, и выяснил, что астрология и логистика внезапно пересекаются. Овны, Рыбы и Водолеи — самые быстрые: они чаще всех забирают посылки в первые три дня. А Раки, Девы и Близнецы не спешат — их заказы дольше лежат в пунктах выдачи. Раки любят возвращать покупки: вместе с Тельцами, Львами и Девами они чаще оформляют возвраты. Меньше всего этим занимаются Стрельцы, Водолеи и Козероги. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Козероги — главные фанаты зарубежного шопинга: они больше других заказывают из‑за границы. Тельцы на втором месте, а Девы и Водолеи делят третье. Интересно, что Козероги ещё и ранние пташки: вместе с Водолеями и Рыбами они часто оформляют заказы до 9 утра. Поздние покупки — прерогатива Львов, Раков и Стрельцов.

Любители потяжелее — Близнецы. Они чаще других отправляют посылки более 50 кг. Тельцы — в среднем диапазоне (1–10 кг), а Рыбы — 10–50 кг. Самые лёгкие отправления (до 1 кг) достаются Скорпионам.

И небольшая городская справка: в городах до 250 тыс. жителей чаще получают посылки Рыбы; в городах с населением 250 тыс.–1 млн — лидируют Овны; а в миллионниках на первое место выходят Тельцы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Колганов, Goodt: Дефицит «синих воротничков» сделал системы управления персоналом необходимыми для бизнеса

VPN-сервисы в опасности. США хотят заставить их бороться с «пиратскими» сайтами

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Москвича хотят посадить на шесть лет за то, что выложил в Telegram сериал

Обзор: Цифровизация кредитования юридических лиц 2026

Потребление интернет-видео в России растет за счет замедленного YouTube

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще