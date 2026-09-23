«Авито Работа» и сhad: За ИИ-навыки платят не только в ИT: как нейросети переписывают зарплатные предложения на российском рынке труда

В первом полугодии 2026 г. число вакансий, где требуется умение работать с искусственным интеллектом, выросло на 37% по сравнению с тем же периодом 2025г. Исследование «Авито Работы» и маркетплейса нейросетей chad показало, что ИИ-компетенции становятся ощутимым фактором роста доходов: оклады в таких вакансиях растут быстрее среднерыночных, а в отдельных профессиональных сферах разрыв в зарплатных предложениях достигает почти двух раз. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Наиболее заметная финансовая разница зафиксирована в сфере маркетинга, рекламы и PR, где соискателям со знанием нейросетей работодатели готовы предложить в среднем 105 917 рублей в месяц против 60 258 руб. без этих навыков. Ощутимый аванс за владение ИИ наблюдается и в юриспруденции, где оклады для специалистов с ИИ-компетенциями достигают 80 000 руб. против 60 538 руб. без них. В сфере страхования эта надбавка составляет около 20%, формируя уровень предложений в 70 000 руб. против 58 321 руб.

В digital-секторе спрос на ИИ-компетенции не просто растет, а становится максимально прикладным. Быстрее всего работодатели увеличивают требования к умению работать с нейросетями для графических дизайнеров (+104%), менеджеров по работе с маркетплейсами (+84%), контент-менеджеров (+43%) и SMM-специалистов (+42%).

Эта тенденция работодателей полностью совпадает с изменением реального пользовательского поведения. По данным маркетплейса нейросетей chad, пользователи перешли от абстрактных запросов к точечным рабочим задачам. Доля операций по созданию изображений за год выросла с 2,8% до 20,8%, а по подготовке презентаций и документов — с 8,7% до 12,7%.

Параллельно спрос на ИИ-навыки выходит за рамки традиционного digital-сектора. Это соответствует результатам июньского опроса: о встречающихся требованиях к ИИ-навыкам сообщили 31% работников сферы услуг и сельского хозяйства, 30% представителей транспорта и логистики, 28% специалистов торговли, продаж и клиентского сервиса, а также 23% работников промышленности.

Вместе с этим расширяется и география применения новых требований. С необходимостью уметь работать с нейросетями при трудоустройстве чаще всего сталкиваются жители Уфы (45%) и Казани (42%). В столицах и крупнейших региональных центрах показатель также держится на высоком уровне: в Москве, Краснодаре и Воронеже об этом заявляют по 38% респондентов, а в Санкт-Петербурге — 35% соискателей.

«Статистика нашей платформы отражает взросление рынка. Если год назад специалисты заходили в ИИ с абстрактными запросами вроде "придумай маркетинговую идею", то сегодня они используют нейросети как точечный рабочий инструмент. Запросы перетекли в конкретные прикладные сценарии — генерацию рекламных креативов, подготовку презентаций и медиапланов», — сказал Артур Кольцов, основатель маркетплейса нейросетей chad.

«Владение нейросетями стремительно превращается из строчки в резюме в реальный инструмент увеличения дохода соискателя. Мы видим, что за первое полугодие 2026 г. число предложений с требованием ИИ-компетенций выросло на 37%, а зарплатная надбавка за такие навыки в отдельных сферах стала заметной. При этом ИИ не отменяет роль человека на рынке труда — напротив, особенно ценными становятся специалисты, которые умеют корректно поставить задачу, критически оценить результат нейросети, адаптировать его к контексту и взять ответственность за финальное решение», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».