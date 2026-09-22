Знак отличия: ZIAX получил признак ИИ-решения в Реестре российского ПО

Диалоговая платформа ZIAX, разработанная ИТ-компанией САТЕЛ, получила специальный признак в Реестре российского программного обеспечения, подтверждающий принадлежность решения к сфере искусственного интеллекта. Применение в бизнес-процессах ИИ-решений, имеющих соответствующий маркер, дает корпоративным заказчикам право на меры государственной поддержки. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

Платформа ZIAX прошла все этапы государственной экспертизы со стороны Минцифры России. По заключению экспертной группы было подтверждено соответствие решения дополнительным требованиям и установлен соответствующий признак в реестровой записи ZIAX.

Для компаний, внедряющих и применяющих в бизнес-процессах отечественные высокотехнологичные ИИ-сервисы, заложены правовые основы для мер поддержки в соответствии с Федеральным законом №243-ФЗ, базовая часть которого вступила в силу 1 сентября 2026 г. Указанные меры направлены на стимулирование применения отечественных ИТ-решений, использующих технологии искусственного интеллекта.

Диалоговая платформа ZIAX для создания голосовых и текстовых роботов применяет машинное обучение для распознавания естественной речи, анализа и считывания намерений человека, решая таким образом базовые задачи: прием обращений, оформление документов, подтверждение заявок, запись на прием и многие другие. Платформа обеспечивает качественное обслуживание клиентов и сотрудников, повышая достоверность ответов и успешно закрывая до 90% обращений.

В ZIAX реализовано два режима работы с пользователями — NLU и ИИ. Режим NLU (Natural Language Understanding) основан на методах машинного обучения, включая контекстно-интентную модель, и предполагает управляемое и предсказуемое поведение робота. Именно поэтому он наиболее востребован в коммерческом секторе для автоматизации взаимодействия с клиентами в контакт-центрах. В ИИ‑режиме используется мультиагентная архитектура: несколько специализированных агентов совместно решают задачи, используя большие языковые модели (LLM).

«Получение маркера ИИ в реестре — это не просто формальное подтверждение, а весомый показатель качества, соответствующий высоким требованиям регуляторов. Уверен, что меры государственной поддержки становятся для бизнеса своевременным сигналом — отечественные ИИ-решения уже сегодня обеспечивают необходимый уровень безопасности и эффективности», — сказал Роман Милованов, руководитель направления по разработке голосовых роботов и чат-ботов ZIAX.