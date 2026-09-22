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WB Taxi начал работу в Армении

Сервис заказа поездок WB Taxi открывает ранний доступ для пользователей в Ереване. На первом этапе специальные приглашения получат сотрудники и партнеры Wildberries. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Пользователи также смогут скачать приложение WB Taxi из Google Play и App Store и отправить заявку для включения в лист ожидания — в ближайшие недели WB Taxi будет постепенно расширять доступ.

Обратная связь от первых клиентов позволит команде WB Taxi повысить стабильность работы приложения и подготовить сервис к запуску на широкую аудиторию.

Для пользователей WB Taxi предлагает дифференцированную систему тарифов: «Стандарт», «Комфорт» и «Мульти» — тариф, который позволяет искать машину сразу в нескольких категориях, чтобы ускорить подачу автомобиля.

Водителям WB Taxi предлагает прозрачные условия сотрудничества, сниженную комиссию агрегатора для партнера, регулярные выплаты и возможность получения дополнительного дохода при соблюдении условий сотрудничества с сервисом.

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«Армения — это уже четвертая страна, где можно заказать поездку через WB Taxi. Мы продолжим развивать продукт для улучшения пользовательского опыта и расширять географию работы WB Taxi», — отметил директор департамента по развитию технологий сервиса такси и перевозок RWB Анатолий Сморгонский.

В сервисе также действует программа привилегий: при оплате поездок картой через приложение начисляются бонусные баллы. В дальнейшем их можно применить при оплате поездки по карте. Новые пользователи при регистрации получают 1500 приветственных бонусных баллов.

На данный момент WB Taxi работает в Беларуси, Узбекистане и Кыргызстане.

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