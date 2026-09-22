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Время просмотра контента Rutube за лето 2026 г. выросло на 10,7%

Rutube подвел итоги летнего сезона 2026 г. По данным внутренней аналитики платформы, суммарное время просмотра контента с учетом встроенных плееров увеличилось на 10,7% по сравнению с летом 2025 г. Положительная динамика сохранялась в каждом месяце: в июне 2026 г. показатель вырос на 11,9%, в июле — 2026 г. на 8,7%, в августе 2026 г. — на 11,5% к соответствующим месяцам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Пользователи также стали проводить больше времени на платформе в течение дня. Среднесуточное время в июне 2026 г. увеличилось на 15,4% год к году, в июле 2026 г. — на 8,5%, в августе 2026 г. — на 12,4%.

Просмотры также выросли. В августе 2026 г. общее число просмотров контента Rutube с учетом встроенных плееров было на 7,8% выше июньского показателя. По сравнению с августом 2025 г. рост составил 23,7%.

Без учета встроенных плееров количество просмотров за летний сезон выросло на 9,7%, а суммарное время просмотра — на 11,2%. Оба показателя превышали прошлогодние значения в каждом месяце лета.

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