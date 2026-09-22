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В Академии Eltex появилась новая программа обучения по Wi-Fi для SMB

Академия Eltex расширила линейку образовательных программ курсом «Построение беспроводных сетей Eltex SMB (базовый уровень) v.1», посвященным проектированию, настройке и поддержке Wi-Fi-сетей малого и среднего бизнеса на базе программных и аппаратных решений Eltex. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Александр Шабалин, руководитель учебного центра и учебного отдела Академии Eltex: «При создании новых программ Академии Eltex нам важно дать специалистам не только набор инструкций по работе с конкретным оборудованием. Мы стремимся сформировать понимание логики, которая стоит за инженерными решениями, чтобы полученные знания можно было применять в реальных проектах и осознанно адаптировать под разные задачи. Базовый курс должен стать для слушателя отправной точкой для дальнейшего профессионального развития в области беспроводных технологий».

Курс рассчитан на сетевых инженеров, системных администраторов, специалистов технических служб и поддержки, а также разработчиков сетевого программного обеспечения.

Продолжительность обучения составляет 36 академических часов, или пять учебных дней. Программа выстроена от базовых принципов работы беспроводных сетей до практической настройки Wi-Fi-инфраструктуры на оборудовании Eltex.

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В курсе много практики. Участники будут работать на учебных стендах с оборудованием Eltex: выполнять настройку, собирать конфигурации и проверять их работу. При очном обучении доступ к стендам организован непосредственно в аудитории, а участники онлайн-курса смогут подключаться к оборудованию удаленно и выполнять аналогичные практические задания.

В рамках обучения слушатели познакомятся с сервисами и средствами защиты, реализованными в оборудовании Eltex, освоят обновление программного обеспечения и поиск ошибок в конфигурации, а также изучат инструменты централизованного управления беспроводной инфраструктурой. В конце курса – экзамен на получение сертификата, подтверждающего знания.

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