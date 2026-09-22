Треть россиян ждут возвращения кнопочных телефонов

Производитель решений для света и энергии в доме Camelion провел исследование и выяснил, на сколько россиянам хватает заряда мобильного устройства. Опрос проводился среди мужчин и женщин старше 18 лет со всех регионов страны.

Смартфонами и другой электроникой пользуется абсолютное большинство, — а именно 95% россиян. При этом каждый пятый (21%) признается, что его смартфон разряжается за пару часов, еще у 72% заряд гаджета растрачивается за один день. Только 7% респондентов рассказали, что их смартфон может держать заряд несколько суток. Об этом CNews сообщили представители Camelion.

Быстрее всего садятся гаджеты у старшего поколения — 36% бумеров считают, что их смартфон разряжается слишком быстро. Среди зумеров и миллениалов с такой проблемой сталкиваются по 22%, а среди поколения X — 16%. При этом именно зумеры чаще остальных говорят, что практически не замечают разрядки смартфона — такой ответ дали 13% представителей поколения.

При выборе между разными типами электроники большинство россиян предпочитают устройства со встроенным аккумулятором — их назвали наиболее комфортными 84% опрошенных. Особенно высока их популярность среди миллениалов (86%) и зумеров (85%). А вот бумеры заметно чаще остальных выбирают устройства на сменных батарейках: такой вариант комфортнее для 14% представителей поколения — в три раза чаще зумеров (5%) и миллениалов (4%).

При этом техника на батарейках остается частью технологической ностальгии россиян. Около 6% опрошенных до сих пор скучают по пейджерам, работавшим на батарейках, еще 5% — по аналоговым телевизорам с пультами. Сильнее всего ностальгия по пейджерам заметна среди миллениалов — их назвали 7% представителей поколения. Среди зумеров по ним скучают около 6%, а среди иксов — 2%.

Что делают россияне, если сел телефон

Как показало исследование, 27% россиян хотя бы раз пропускали важные события из-за севшего телефона. Сильнее всего эта проблема затронула бумеров — с ней сталкивались 57% представителей поколения. Среди зумеров таких оказалось 32%, среди миллениалов — 26%, а среди иксов — 19%.

При этом разряженный смартфон оказался не только бытовой проблемой, но и удобным оправданием: почти каждый третий россиянин (32%) хотя бы раз врал собеседнику, что не ответил именно из-за севшего телефона. Особенно часто к такому алиби прибегают зумеры (41%). Среди миллениалов так поступали 32%, среди поколения X — 23%, а среди бумеров — 14%.

Зумеры чаще других поколений используют севший телефон как оправдание перед близкими: 27% говорили так друзьям, 21% — родителям. Интересно, что каждый восьмой зумер также использовал такое алиби в разговоре с руководителем.

По каким телефонам скучают россияне

Несмотря на привычку к современной электронике, россияне продолжают ностальгировать по гаджетам прошлого. Главным символом технологической ностальгии стали телефоны Nokia — по ним скучает каждый третий опрошенный (33%). На втором месте оказались кассетные магнитофоны — их вспоминают 27% россиян. Еще 18% скучают по кнопочным телефонам, 16% — по домашним телефонным аппаратам с проводной трубкой, а 15% — по телефонам Motorola.

Однако у разных поколений свои символы технологического прошлого. Сильнее всех по Nokia скучают миллениалы — 36%. Среди бумеров таких также 36%, среди иксов — 31%, а среди зумеров — 28%. У поколения X главным предметом ностальгии оказались уже не телефоны, а кассетные магнитофоны — в этом признались 38% из них. Для сравнения, среди миллениалов их хотели бы вернуть 26%, среди зумеров — 21%, среди бумеров — 21%. Зумеры, в свою очередь, заметно чаще старших поколений ностальгируют по устройствам Apple на iOS 6 и более ранних версиях (16%) и по iPod (10%).