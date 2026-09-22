Российские RFID-метки BiblioTag и PuzzleTag от «РСТ-Инвент» вошли в реестр ГИСП

RFID-метки PuzzleTag и BiblioTag включены в реестр российской промышленной продукции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Это подтверждает российское происхождение меток и позволяет заказчикам отдавать приоритет отечественной продукции при закупках. RFID-метки считываются дистанционно, что автоматизирует и ускоряет учет объектов и избавляет от необходимости идентифицировать каждый предмет вручную. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент».

BiblioTag работает в UHF-диапазоне (865–870 МГц) и считывается на расстоянии до 7,5 м. Благодаря этому, например, инвентаризацию фонда можно проводить, не снимая предметы с полок: сотрудник проходит вдоль стеллажей со считывателем, а метки регистрируются автоматически. RFID-метка подходит для объектов из бумаги, дерева, стекла и пластика, поэтому одну модель можно использовать для разных типов имущества.

PuzzleTag работает в HF-диапазоне (13,56 МГц) и считывается на малом расстоянии. Это удобно для выдачи и возврата документов, самообслуживания и контроля на проходе. Считыватель регистрирует только ту метку, которая находится непосредственно в зоне чтения, поэтому соседние объекты не попадают в операцию.

Обе модели работают по международным стандартам RFID и совместимы со считывателями и программным обеспечением разных производителей: BiblioTag соответствует ISO/IEC 18000-63 (EPC Gen2v2), PuzzleTag — ISO/IEC 15693 и ISO/IEC 18000-3. Поэтому метки можно интегрировать в существующую инфраструктуру и выбирать оборудование с учетом уже используемой информационной системы.

«В реестре представлены RFID-метки двух технологий — UHF и HF, поэтому заказчик может выбрать решение исходя из своей конкретной задачи, а не подстраивать процессы под одну технологию. Метку можно подобрать с учетом существующей системы учета, оборудования и сценария работы с объектами. После нанесения RFID-метки физический экземпляр связывается с его электронной записью. Метка сопровождает объект на всех этапах работы с фондом: при постановке на учет, инвентаризации, выдаче, возврате и перемещении. Это позволяет выстроить сквозной учет без повторной идентификации на каждом этапе. Для российского заказчика наличие обеих технологий в реестре расширяет выбор отечественных решений. Можно подобрать российскую RFID-метку не по принципу компромисса между технологией и задачей, а исходя из конкретного процесса и уже используемой инфраструктуры», — сказал Дмитрий Сазонов, региональный директор «РСТ-Инвент».

В реестр ГИСП уже включено и другое оборудование «РСТ-Инвент»: потолочный считыватель RST-SKYTRACK, настольный RST-BOOKOS, портальный RST-SINGLEGATE, станция самообслуживания RST-ALS 100 и стационарный считыватель RST-NEXUS N400. Вместе с RFID-метками PuzzleTag и BiblioTag они расширяют выбор отечественных компонентов для построения комплексных систем автоматической идентификации и учета объектов.