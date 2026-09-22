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red_mad_robot запустила корпоративный сервис доступа к нейросетям

red_mad_robot запустила Daisy Teams — B2B-версию платформы Daisy, которая дает бизнесу доступ к ведущим нейросетям в одном корпоративном сервисе с управлением доступами и расходами. Об этом CNews сообщили представители red_mad_robot.

Доступ сотрудников к нейросетям в компаниях часто согласовывается месяцами — из-за оплаты, документов и вопросов безопасности. Тем временем сотрудники и так работают с LLM: на личных подписках, через иностранные карты или в обход блокировок. Аккаунты могут заблокировать, расходы сложно провести по документам, а у компании нет понимания, какими моделями пользуются сотрудники и какие данные туда загружают.

Daisy Teams закрывает эти задачи: официальный договор, оплата российской картой, доступ к ведущим языковым моделям в одном интерфейсе без обхода блокировок. Компания управляет доступами и расходами сотрудников и контролирует, какие модели и данные они используют.

Перед запуском Daisy Teams протестировали с несколькими компаниями среднего и крупного бизнеса. Важными для них оказались простой доступ к моделям, централизованное управление и прозрачность расходов, а сам интерфейс должен быть таким же понятным, как у сервисов, которыми сотрудники пользуются самостоятельно.

Теперь red_mad_robot открыли запись на пилот для всех: доступ дается на две недели, 10–15 сотрудников подключаются к Daisy Teams и работают в нём над реальными задачами, а руководитель получает отчёт о том, кто и как использовал сервис. Расходы на пилот проводятся по документам компании как обычная корпоративная подписка.


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