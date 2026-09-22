Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Почти в каждой второй российской компании защита периметра выстроена лишь на базовом уровне

Специализированный интегратор в области информационной безопасности iTProtect провел опрос о подходах российских организаций к защите сетевого периметра, центральную часть которой занимают решения класса NGFW (межсетевые экраны нового поколения). Согласно результатам опроса, у 44% респондентов NGFW ни с чем не интегрирован или отсутствует совсем. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

Участниками опроса стали ИТ- и ИБ руководители организаций из ключевых секторов экономики (финансы, госсектор, ритейл, промышленность и пр.). Эксперты рассказали, как выстроить комплексную систему киберустойчивости сетевого периметра с надежным ядром в виде NGFW и представили сценарии усиления защиты сети за счет интеграции с такими системами как DLP (Data Leak Prevention, для противодействия утечкам данных), NAC (Network Access Control, для контроля сетевого доступа), EDR (Endpoint Detection and Response, для мониторинга рабочих станций и серверов) и другими решениями.

Сегодня злоумышленники все чаще используют неосторожность сотрудников, чтобы получить доступ к инфраструктуре в обход средств защиты. Работники компаний открывают вредоносные вложения, переходят по фишинговым ссылкам или пересылают пароли «коллегам» по срочному запросу. Невольными участниками инцидентов могут стать как сотрудники организации, работающие в офисе и на удаленке, так и представители подрядчиков (например, аутсорсеры ИТ-, бухгалтерских или маркетинговых услуг). Применение NGFW в комплексе с технологиями, обеспечивающими более высокий уровень безопасности, позволяет защитить удаленную работу сотрудников, снизить риск атак через цепочку поставок, а также автоматически обнаружить и заблокировать сложные кибератаки на всех уровнях ИТ-инфраструктуры.

Однако, как показал проведенный на мероприятии опрос, почти в каждой второй российской организации NGFW-решение ни с чем не объединено или отсутствует совсем (44% респондентов). Из числа систем, с которыми интегрирован NGFW, участники опроса указали базовые технологии (SIEM, «песочницы», средства двухфакторной аутентификации) – 40%, DLP – 8% и платформы повышения киберграмотности Security Awareness – 8%.

В то же время концепция NGFW совместно с DLP защищает от утечек не только на уровне данных и конечных точек, но и на сетевом периметре и внутри сети. Например, если сотрудник попытается выгрузить файлы с конфиденциальными данными в публичное облако, то NGFW увидит загрузку по HTTPS, расшифрует трафик и отправит алерт в DLP, который, в свою очередь, определит тип данных и метку (например, «Финансовая информация»). В результате передача данных в публичное облако будет заблокирована.

Комбинация NGFW с решениями класса Security Awareness даст возможность обеспечить комплексную защиту от сложных кибератак, направленных на сотрудников организации и связанных с их действиями. Например, если сотрудник перейдет по неизвестной ссылке или скачает подозрительный файл, то NGFW зафиксирует и заблокирует соединение и далее через созданную интеграцию передаст алерт в Security Awareness, который укажет на необходимость проведения обучения по киберграмотности данного работника.

Эксперты отметили важность технологической связки сетевой защиты с мерами противодействия социальной инженерии и фишингу и назвали активности, которые, по их мнению, помогают снижать риск, связанный с действиями сотрудников. В их числе регулярные тренировки персонала по распознаванию фишинга (31%) и строгие политики доступа для пользователей из групп риска (12%). Почти половина участников опроса (46%) сделали акцент на комплексе мер автоматическую отправку на обучение после срабатывания защиты, разбор реальных заблокированных атак на внутренних встречах и вовлечение руководителей подразделений в работу с осведомленностью.

«NGFW – это ядро периметра защиты, относящееся к базовому уровню обеспечения безопасности. Современная кибератака никогда не останавливается на сетевом периметре, поэтому необходима комплексная система защиты, где NGFW выступает фундаментом, но работает в неразрывной связке с другими решениями. Для бизнеса эта связка критически важна: она дает полную видимость инфраструктуры от периметра до каждого рабочего места и позволяет оперативно локализовать инцидент, предотвращая простой компании», – сказал Роман Новиков, руководитель направления по информационной безопасности iTProtect.

Эксперт iTProtect также подчеркнул большой опыт компании в части внедрения и интеграции NGFW с другими ИБ-решениями. За 10+ лет практики сетевой безопасности специалисты интегратора выполнили свыше 60 подобных проектов в организациях из разных сфер российской экономики. Эти внедрения реализованы как на иностранных, так и на шести отечественных продуктах класса NGFW, которые находятся сейчас в портфеле iTProtect.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

В России строится изолированный от интернета ИИ, который будет думать над развитием нефтяной отрасли

Российский рынок ITSM-решений будет расти на 15% в год

В российской ИТ-сфере нашествие «зомби-доменов». Ущерб исчисляется сотнями миллионов

Алексей Колганов, Goodt: Дефицит «синих воротничков» сделал системы управления персоналом необходимыми для бизнеса

Хакеры выкрали данные из правительственных сетей Берлина. Власти платить выкуп отказались

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще