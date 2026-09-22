Отпуск или деньги: трое из четырех россиян выбрали бы компенсацию

Трое из четырех экономически активных россиян хотели бы иметь возможность ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Сейчас законодательство предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска преимущественно при увольнении. При этом трое из четырех экономически активных россиян хотели бы иметь возможность ежегодно получать подобную компенсацию (год назад — 66%). Респонденты комментируют: «У нас в компании в отпуск-то не вырвешься, все переносят да переносят, так пусть бы лучше деньгами компенсировали»; «В моем случае отпуска копились годами»; «Работодатели давно не отпускают на полный отпуск, а в лучшем случае дают только 14 дней». Против такой возможности высказались 12% опрошенных («Денежная компенсация не заменит качественного восстановления»; «Работа нон-стоп вредна для здоровья»), еще 13% затруднились с ответом («Возможно, будут злоупотребления со стороны работодателя. Риск остаться без отпуска»).

Среди респондентов до 35 лет подобную выплату хотели бы 82%, среди тех, кто старше, — 71—73%.

Среди участников опроса с ежемесячным доходом от 100 до 150 тыс. руб. больше желающих получать компенсацию за неиспользованный отдых (81%), чем среди зарабатывающих меньше (75%) или больше (69%). При этом граждане с зарплатой от 150 тыс. руб. настроены скептичнее (19% противников выплат), чем респонденты с меньшим доходом (10—11%).

Ожидаемо, что больше всего сторонников идеи среди тех, у кого к концу года останутся неиспользованные дни отпуска: 83% из них хотели бы получать дополнительные выплаты. Среди тех, кто планирует полностью отгулять отпуск, поддержка ниже — 66%, а каждый пятый выступает против.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 385

Время проведения: 7-17 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.