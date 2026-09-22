Новая партия телевизоров Toshiba поступила в продажу в России

Телевизоры Toshiba с выбором диагоналей доступны для оптовых закупок в компании «Абсолют», одном из дистрибьюторов России в сфере бытовой техники, электроники, ИТ-товаров и решений. Ассортимент моделей – от экономичных 4K-телевизоров до устройств с большими экранами и расширенными игровыми возможностями – позволяет совершать оптовые закупки в нескольких ценовых категориях для различных форматов розничных продаж. Об этом CNews сообщили представители компании «Абсолют».

Компания «Абсолют», которая осуществляет оптовые поставки электроники для розничных сетей, интернет-магазинов, дилеров, реселлеров и корпоративных заказчиков на территории России, предлагает партнерам формировать заказы, включая в них как более доступные LED-модели с диагоналями до 55 дюймов, так и телевизоры Toshiba с большими экранами и технологиями подсветки QLED- и MiniLED. По данным дистрибьютора, такая комбинация оптимальна для регулярных B2B-закупок, расширения телевизионной категории в розничной торговле и формирования предложений в разных ценовых сегментах.

В новую партию телевизоров вошли Toshiba C350RE с разрешением 4K. В их основе – ИИ-платформа REGZA AI Engine ZR Gen3, которая совершенствует изображение, устраняя шумы, повышая разрешение исходного контента, обрабатывая движения, а также настраивает звучание в режиме реального времени и повышает эффективность игрового процесса. Toshiba M450RE – телевизоры с широким цветовым охватом. Реализованная в них технология цвета QLED Color формирует яркие естественные цвета, отображая свыше миллиарда живых оттенков. Точность цветопередачи усиливает поддержка расширенного динамического диапазона Dolby Vision, а пространственному звучанию придает дополнительный объем Dolby Audio. Комплекс технологий, включая режим низкой задержки входного сигнала ALLM, переменную частоту обновления VRR, улучшенный реверсивный звуковой канал eARC, расширяют игровые возможности пользователей.

Телевизоры Toshiba Z670RE с технологией цвета QLED Color также ориентированы на игры и динамичный контент. Высокий уровень глубины изображения, точности цветопередачи и четкости достигается разработчиками за счет целостного представления о том, как люди воспринимают изображение на экране. Расширенный игровой режим Game Mode Pro минимизирует задержки, разрывы и зависания изображения, оптимально корректирует цвета, помогает пользователям мгновенно реагировать на каждое действие. В QLED-телевизорах Toshiba Z570SE с разрешением 4K и частотой обновления до 144 Гц реализована технология Mini Dimming для независимой регулировки яркости и естественного отображения деталей. Кроме того, за баланс яркости и точности цветопередачи отвечают умный датчик освещенности и функция оптимизации разрешения контента до уровня HDR – AI HDR Enhancer. ИИ-технология AI 4K Quality устраняет шумы и интеллектуально повышает качество контента до уровня 4K.

Отдельного внимания заслуживают Toshiba Z680SE с частотой обновления до 144 Гц и технологией подсветки MiniLED, которая гарантирует высокую контрастность и точность отображения цветов как в темных, так и в светлых сценах. Качество изображения и звука регулируется при поддержке ИИ-функционала, а аудиосистема дополнена низкочастотным динамиком REGZA с технологией Tru Bass Booster для глубоких басов. Для геймеров предусмотрены AMD FreeSync Premium, VRR 144 Гц и ALLM, а также удобная панель Game Deck для быстрой настройки параметров прямо во время игры. Toshiba Z770RE – флагманская MiniLED-линейка с технологией Full Array Local Dimming для управления детализацией и контрастностью. Сочетание подсветки MiniLED и технологии квантовых точек обеспечивает глубокий черный цвет и яркие реалистичные цвета. Частота обновления достигает 165 Гц, а игровой режим Game Mode Pro объединяет преимущества технологий AMD Freesync Premium, VRR и ALLM для полного погружения в процесс. Toshiba Z770RE автоматически регулируют яркость и цветовой баланс в зависимости от условий освещения, а с помощью технологии «REGZA ИИ-звучание» (REGZA AI Sound) оптимизируют звук в режиме реального времени за счет ИИ-ресурсов.