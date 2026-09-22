«Нейроюрист» научился решать комплексные юридические задачи по одному запросу

«Нейроюрист», ИИ-помощник «Яндекса» для юристов, перешел на новую архитектуру. Теперь он в режиме чата умеет решать сложные юридические задачи — такие, где требуется выполнить цепочку действий. Больше не нужно разбивать работу на этапы и последовательно давать задания нейросети. Достаточно в одном запросе сформулировать, что нужно сделать, — «Нейроюрист» сам определит шаги, выполнит их и вернется с результатом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

К примеру, можно показать «Нейроюристу» договор с правками контрагента — и попросить изучить только то, что изменилось, проанализировать связанные с изменениями риски, поправить спорные места в режиме рецензирования и отдать новую версию в формате DOCX. ИИ-помощник сверит исходные и обновленные формулировки, пришлет в чат анализ изменений и соберет запрошенный документ. Или же можно попросить подготовить для контрагента обоснованный отказ по конкретному изменению. «Нейроюрист» подберет судебную практику по инстанциям, проанализирует ее прямо в чате и составит документ с аргументацией — останется лишь его проверить.

Обновление построено на основе собственного харнеса — программной обвязки вокруг ИИ-модели. Благодаря ему «Нейроюрист» может составлять план работы, подбирать для каждого шага подходящий инструмент, запоминать промежуточные результаты, а при необходимости — и менять запланированный порядок действий. К примеру, если в процессе «Нейроюрист» поймет, что ему не хватает данных, он запросит их у пользователя — а получив, вернется на предыдущий шаг и перестроит решение.

«Мы разработали собственный харнес на своей инфраструктуре и адаптировали его для юридических сценариев. Систему тестировали на комплексных задачах юристов, чтобы обеспечить стабильность результатов именно для этой сферы. Для юридического ИИ появление харнеса — это смена жанра. Раньше «Нейроюрист» можно было задавать вопросы, а теперь — ставить задачи», — сказал руководитель сервиса Егор Староверов.

Обновление выгодно и с экономической точки зрения. Поскольку сложные задачи теперь можно решать одним запросом, лимит расходуется медленнее. При этом на тарифе «Старт» стало доступно больше запросов: 100 в месяц вместо 50 при той же цене — 1999 руб. Бесплатно «Нейроюристу» можно задать пять запросов в месяц. Новые условия автоматически применятся со следующего месяца подписки.