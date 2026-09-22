MWS Tables запустила маркетплейс шаблонов с навигацией и профилями авторов

МТС Web Services (MWS), входит в ПАО «МТС», представила обновленную версию маркетплейса шаблонов MWS Tables — no-code платформы для совместной работы, управления данными и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сервисе переработали навигацию по готовым решениям, добавили фильтры по предметным областям, уровню сложности и авторам, теги, публичные профили создателей шаблонов и счетчики использования решений.

Ранее пользователи MWS Tables могли делиться готовыми рабочими пространствами и использовать их повторно. Обновленная версия представляет собой полноценный маркетплейс со слоем поиска и навигации, а также авторством: теперь пользователям проще находить подходящие шаблоны, а их создатели могут собирать опубликованные решения в публичное портфолио.

Шаблоны распределены по предметным областям: HR, маркетинг, обучение, продажи, управление проектами и продуктами, а также личные задачи. Дополнительно решения можно отбирать по уровню сложности, автору и тегам. Это позволяет не создавать процессы с нуля, а находить готовый подход к конкретной задаче, например, организации найма, ведению продаж, планированию маркетинговых активностей или управлению проектом.

У авторов публичных шаблонов появились профили, где можно разместить информацию о себе и собрать все опубликованные решения на одной странице. На карточках шаблонов отображается счетчик использования: для пользователей это дополнительный ориентир при выборе решения, а авторам он показывает, какие разработки наиболее востребованы.

«Начинать работу с готового примера куда проще, чем с пустой таблицы. Но одной кнопки «поделиться» недостаточно: нужно понять, как устроено то или иное решение и затем адаптировать его под свои задачи. Поэтому мы развиваем маркетплейс, где пользователи могут находить готовые шаблоны, а их авторы – делиться своим опытом. На наш взгляд, удачные подходы не должны оставаться внутри одной команды, ими нужно обмениваться, чтобы помочь друг другу не «изобретать» все заново», — сказал директор по продукту MWS Tables Филипп Герм.