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МТС защитила кировчан от более 5 млн спам-звонков

МТС публикует аналитику по нежелательным звонкам в Кировской области с июня по август 2026 г. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», летом 2026 г. каждый десятый (10%) мошеннический звонок был совершен якобы от лица пенсионных и социальных служб. Всего за этот период кировчанам поступило более 5 млн нежелательных звонков, каждый из которых был своевременно выявлен и заблокирован «Защитником». Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов сервиса, мошенники также активно звонили кировчанам с целью рекламы и телемаркетинга (9%) и от имени маркетплейсов и сервисов доставки (8%). Почти половина всех звонков (47%) пришлась на август. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

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Также мошенники в Кировской области представляются сотрудниками операторов связи или государственных органов. Кроме того, злоумышленники активно эксплуатируют темы коммунальных услуг, инвестиций, дополнительного заработка, а также юридической помощи.

«Летом жизнь в Кировской области заметно меняется: многие перебираются на дачи и в садовые товарищества, чаще заказывают товары на дом и проводят больше времени в разъездах. Мошенники чутко улавливают этот ритм и подстраивают свои сценарии под сезон. Особенно заметен всплеск в августе: родители заняты сборами детей в школу, внимание притупляется, а ребята нередко остаются дома одни. Именно поэтому мы призываем земляков сохранять спокойствие и критически относиться к любым неожиданным звонкам — техническая защита помогает, но бдительность самого человека остается главным барьером», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

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