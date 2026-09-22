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«МегаФон» усовершенствовал 4G в Черемховском районе Приангарья

Для жителей Черемхово и Черемховского района улучшили сотовую связь. Техническая служба «МегаФона» провела модернизацию сети, чтобы абоненты могли без помех созваниваться с близкими и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами на комфортных скоростях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения работы сотовой связи коснулись Черемхово, Михайловки, Алехино, Нижней Ирети, Онота и Парфеново. На базовых станциях частоты прежнего поколения перевели в более современный стандарт, а также активировали дополнительные низко- и среднечастотные диапазоны LTE.

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В результате модернизации увеличились скорости мобильного интернета, расширилась зона покрытия сети и повысилась стабильность соединения. Теперь абонентам стало комфортнее пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами, например, загружать объемные файлы, смотреть видео в соцсетях или общаться с близкими в мессенджерах.

«Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть, что позволяет своевременно увеличивать ее пропускную способность и сохранять высокие скорости передачи данных. Так, заметив растущую активность потребления телеком-услуг в Черемховском районе, мы усилили производительность существующих объектов связи в ряде населенных пунктов. Работы активно проходят и на остальной территории региона: с начала года уже было построено и модернизировано порядка 350 базовых станций», — сказал Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.

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